Ile Maurice: Elections - «PMSD go home», dit l'Organisation du peuple de Rodrigues

L'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR) de Serge Clair aborde le dernier tournant de sa campagne électorale en vue des scrutins du 7 novembre avec un slogan fort : «PMSD go home». Les membres du parti l'ont annoncé lors d'une conférence de presse, à Mont-Lubin, ce mercredi 30 octobre.

Les quatre orateurs, Serge Clair, Richard Payendee, Francisco François et Buisson Leopold ont tour à tour été très virulents envers le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et ses deux candidats rodriguais. A noter que les deux candidats de l'OPR sont Jean Francisco François et Joseph Buisson Leopold.

Serge Clair soutient que les deux représentants de son parti à l'Assemblée nationale ont toujours travaillé en étroite collaboration avec l'Assemblée régionale de Rodrigues. A tel point que Francisco Francois, qui était Private Parliamentary Secretary, a réalisé beaucoup de projets à Rodrigues, à travers la National Development Unit (NDU).

Colons politiques

«Cette collaboration va dans la vision de l'OPR pour l'avenir de Rodrigues. Elle est absolument nécessaire car l'Assemblée régionale a son autonomie. Ena enn parti politik dan Moris ki pe rod poz kandida isi dan Rodrig. Nou finn temwin dan le pase koman sa parti politik la, PMSD, finn tret bann rodrige. C'est un parti qui est dépassé, alors que nous regardons l'avenir. Kan li sorti dan Moris li vinn prezant kandida Rodrig, li pe rod fer Rodrig rekil an arier. C'est du néocolonialisme, des colons politiques.»

L'autonomie de Rodrigues permet à l'Assemblée régionale de prendre des décisions pour le développement de l'île. «Ce n'est pas le gouvernement central qui nous dicte ce que nous avons à faire, car l'autonomie de Rodrigues existe dans la Constitution, en accordant aux rodriguais leur valeur et leurs capacités. Ena sertin dimounn dans Moris pe tret Rodrige kouma bann inferier ki pa konn narnie, ki pa kapv deside pou lavenir so pei », s'insurge Serge Clair.

C'est grâce à l'OPR que Vincent Perrine est aujourd'hui enseignant et que Pierrette Prosper a pu voyager à travers le monde dans les salons touristiques (NdlR, les deux candidats rodriguais du PMSD). Tout en dénonçant ceux qui ne reconnaissent pas ce que le parti a fait pour eux et le pays.

L'histoire se répète

Pour sa part, c'est un Richard Payendee très remonté qui a pris la parole. «Comme vous pouvez le constater, notre banderole est inhabituelle, mais nous avons senti qu'il fallait frapper fort. Kifer nu pe dir PMSD go home, nou pe dir li retourn kot li, lev pake ale, sort dan Rodrig, se parski kan l'OPR ti kree en 1976, se avek enn lobzektif presi. Et à cette époque, tous les rodriguais se sont unis pour le faire disparaître en 1982 à ce jour. Serge Clair, avec une équipe de militants, ont mené un combat acharné pour en arriver là. Sa de kandida ki pe reprezant PMSD dan Rodrig la, mo sir dan konba OPR pou tir PMSD dan Rodrig, zot fami ti ladan. Zot bann fami bizin pe bouze dan zot tom zordi kan zot tann sa de dimounn la pe amenn konba kont l'OPR pou fer PMSD revinn dan Rodrig.»,

En 2019, l'histoire se répète. Alors que l'OPR a été créé pour justement combattre le PMSD, il faut aujourd'hui recommencer à combattre ce parti. Il trouve aberrant que le PMSD veuille «reconquérir Rodrigues», en voulant «repran pei la pou zot, tir Rodrige kot li, met nou deor, tir Serge Clair dan Rodrig».

Richard Payendee laisse la liberté au peuple de juger l'intention du PMSD à Rodrigues. Rajoutant que sir Anerood Jugnauth a bien compris que le trésor de Rodrigues c'est l'Île elle-même, ainsi que ses habitants. «Aujourd'hui, le PMSD vient nous voler notre trésor, avec la complicité de deux fils du sol. C'est un crime contre Rodrigues, contre ce pays et ses habitants, car ils veulent nous voler notre histoire.»

L'avenir

Lançant un appel à tous les Rodriguais et à tous les partis politiques locaux, de mener ensemble un combat contre le PMSD. «Nou bizin fer zot ale ankor pou 40 ans parski nou pa oule zot isi. Zot pa pou kapav zet lasanble rezional deor pou zot dirize. Ils n'ont pas encore compris ce qu'est l'autonomie ? Ziska 2022, se nou ki deside pou lavenir Rodrig. Dan Rodrig, rodrige kapav apre 47 ans konba ou Rodrigues est reconnu au niveau international. Zordi zot pe krwar zot pou vinn invant larou.»

Pour sa part, Francisco Francois soutient que sur le terrain, il y a une vague d'adhésion pour l'OPR, ainsi qu'une vague de colère qui monte contre le PMSD. «Buisson et moi-même nous regardons l'avenir dans la continuité. Je lance un appel à toute la population afin de s'unir derrière l'OPR pour continuer à protéger le pays contre la mentalité coloniale politique et les menaces qui nous guettent.»

Buisson Léopold a été encore plus acerbe que les autres orateurs. Il explique l'acharnement de son parti contre le PMSD. «Nous n'avons pas peur du PMSD en tant qu'adversaire. Nou pa dakor avek so prinsip kot li pe vinn met dezord dan lotonomi. Akoz sa nou pa dakor ki sa parti nasional la pe vinn fou so nene dan bann zafer rezional. Pa konsern li sa. Pa parski li for, me parski nou pa dakor ek sa fason fer la. Zot etranze, zot pe vini pou diriz ek servi de Rodrig, pou diriz pep rodrige. Sa parti la, ki so bilan pou Rodrig ? Ki linn fer pou regle problem presan bann Rodrige ? Zordi li pe dir ou li pou fer mirak ?»

Pour rappel, cinq partis politiques brigueront les suffrages du 7 novembre : l'OPR, le Mouvement rodriguais de Nicholas Von Mally, le PMSD, le Mouvman Indepandantis Rodrige, le Front Patriotique Rodriguais écologique de Johnson Roussety, ainsi que deux candidats indépendants, Jean Robert Spéville et Jean Noël Baptiste.