Ile Maurice: La commission électorale convie plus de 800 candidats et Campaign Managers demain

Le bureau de la commission électorale a convié plus de 800 candidats et leurs directeurs de campagne à une «importante réunion» au Taher Bagh, à Port-Louis, demain, jeudi 31 octobre. D'après l'invitation, l'agenda porte sur les arrangements pratiques. Seront présents: le commissaire électoral, Irfan Rahman ; les autres membres de la direction de la commission électorale ; le président de l'Electoral Supervisory Commission (ESC), Yousuf Aboobaker, SC ; et les autres membres de l'ESC ; ainsi que le commissaire de police, Mario Nobin.

Un exercice similaire avait été réalisé au bureau du commissaire électoral pour la partielle au no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes) le 17 décembre 2017. «C'est une pratique courante où nous échangeons avec les parties prenantes. Tous les candidats et campaign managers sont invités», fait valoir Irfan Rahman.

«On fait le point sur la situation et l'heure est aussi aux informations pratiques. Communiquer est important et aussi une bonne pratique électorale», indique le commissaire électoral. Et d'ajouter que comme dans le passé, hormis en 2014 où un tel exercice n'avait pas eu lieu, le commissaire de police se joint à eux pour aborder, lui, la question de la sécurité durant la campagne, le jour des élections et le lendemain.

Le cadet des soucis

Est-ce que les principaux challengers aux législatives seront réunis au même endroit ? L'express a sollicité des représentants de partis et d'alliances et tous semblent abonder dans le même sens. À hier, mardi 29 octobre, cette réunion semblait être le cadet des soucis de bon nombre de candidats engagés dans la ligne droite finale de la campagne. Tantôt pour des exercices de porte-à-porte et tantôt pour des congrès et réunions nocturnes. Et, répondant en même temps aux sollicitations des médias ou pris par les enregistrements à la Mauritius Broadcasting Corporation.

C'est pour cela que le Parti travailliste (PTr), l'un des partenaires de l'Alliance Nationale, s'en occupera aujourd'hui, indique Sarat Lallah, membre du PTr. De son côté, Yannick Cornet, porte-parole désigné du Parti mauricien social démocrate (PMSD), autre partenaire de l'Alliance Nationale, affirme que la décision finale par rapport aux candidats qui y participeraient attend d'être validée par le comité central de campagne. «Déplacer les 60 candidats à Port-Louis, c'est trois heures de perdues. Par contre, nous pensons déléguer les 12 Campaign Managers du PMSD», explique-t-il.

Comme d'autres candidats au scrutin, Dev Sunnasy, secrétaire général de 100 % Citoyens, n'était pas au courant d'une telle initiative jusqu'à notre sollicitation, hier. «J'imagine que le code de conduite sera également abordé. Sauf qu'on a si peu de temps pour travailler le terrain que 100% Citoyens déléguera sûrement un représentant qui est déjà dans la capitale.»

Au Mouvement militant mauricien, Daniella Bastien, chargée de communication de la campagne, fait ressortir que le parti n'a reçu aucune invitation officielle. «Mais, nous avons pris note du communiqué sur la page Facebook du bureau de l'Electoral Commissionner et nous déléguerons certainement des représentants du parti», soutient-elle.

Ravi Yerrigadoo, de l'Alliance Morisien, que nous avons également sollicité hier, n'était pas non plus au courant de cette réunion. Il nous a demandé de le rappeler pour qu'il puisse en prendre note. Par la suite, il n'a plus répondu à nos appels.