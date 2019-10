Ethiopie: Le ministre de l'énergie souligne l'importance de l'intégration avec l'Ethiopie

Khartoum — Le ministre de l'Énergie et des Mines, Ing. Adel Ali Ibrahim s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Safrao Garso.

La réunion a discuté l'accord signé en Éthiopie lors de la visite du Premier ministre et du ministre de l'Énergie et des Mines en vue de la création d'un oléoduc, la fourniture de l'électricité au Soudan et les arrangements pour la visite du ministre éthiopien des finances au Soudan, au cours de laquelle il rencontrera les ministres de l'Énergie et des Mines, de l'Industrie et des Finances.

Le ministre de l'Énergie et des Mines a affirmé l'importance de la coopération entre le Soudan et l'Éthiopie et l'intégration des deux pays en particulier dans le domaine de l'électricité, indiquant l'importance du projet reliant le Soudan et l'Éthiopie avec des oléoducs, saluant le souhait de l'Éthiopie de signer un partenariat avec la société Al-Nile Petroleum, qui a des investissements et des stations-service en Ethiopie.