Sénégal: Solution It - CBi annonce l'ouverture de deux market place au Sénégal et en Côte-d'Ivoire

Cbi, l'intégrateur global de solutions IT, annonce l'expansion de sa marque Cloud et l'ouverture de deux market place au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Sa marque Cloud, anciennement Agil4futur, devient par la même occasion EasyCloud, littéralement « le Cloud Facile » en anglais, dans le but de davantage refléter la simplicité qu'apporte Cbi dans

l'adoption des technologies Cloud.

«A l'instar de la version marocaine, EasyCloud.sn et EasyCloud.ci proposent un catalogue de solutions Cloud les plus performantes, allant de la suite complète Microsoft Office 365 à des solutions multi-constructeurs - Cisco, Veeam, Fortinet, Kaspersky -... - hébergées sur Azure, le Cloud de Microsoft.

Ces packages incluent le support CBI 24/7 et l'accès à un portail détaillé pour gérer et ajuster ses abonnements en temps réel », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

«Fort de l'intérêt grandissant que connait notre boutique en ligne au Maroc et dans la continuité de notre stratégie de développement, nous avons décidé de lancer deux nouvelles Marketplaces, l'une pour le Sénégal et l'autre pour la Côte d'Ivoire. » a déclaré Khaled Benjelloun, directeur produits et services de Cbi.

« Depuis son commencement, la stratégie de Cbi a toujours été de s'associer aux géants technologiques mondiaux et de rendre disponibles leurs solutions de pointe sur les marchés locaux. C'est ce que nous faisons une nouvelle fois avec EasyCloud. A l'ère de la digitalisation, le Cloud est devenu incontournable de par ses avantages en termes de sécurité, de disponibilité, de mobilité, de flexibilité et de coût. Et c'est toute cette force du Cloud que nous souhaitons apporter à nos clients sénégalais et ivoiriens. Ils pourront à la fois accéder à des solutions à très haute valeur ajoutée, et bénéficier d'un accompagnement et d'un support locaux», ajouté M. Benjelloun.

Implanté depuis déjà 13 ans à Dakar et depuis deux ans à Abidjan, Cbi compte de nombreuses références parmi les institutions les plus réputées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Mauritanie ou encore au Bénin, sur des projets d'intégration d'envergure que ce soit en Télécoms, Sécurité, Infrastructures informatiques ou Editique.

CBI, qui fêtera son cinquantenaire l'année prochaine, conserve ainsi son leitmotiv de toujours, celui d'être le producteur de productivité de ses clients, accélérateur de leurs ambitions, et par là-même, l'un des moteurs du développement technologique de la région Afrique du Nord, Ouest et Centrale.