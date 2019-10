Sénégal: Forum mondial de l'eau en 2021 - Des organisations de la société civile coptées dans l'organisation

La plateforme des organisations de la société civile sur l'eau et l'assainissement fait partie du comité d'organisation du forum mondial de l'eau prévu à Dakar en 2021. L'annonce est sa coordonnatrice, Tacko Diallo qui était à la deuxième Assemblée générale de la structure hier, mardi 29 octobre.

La plateforme des organisations de la société civile sur l'eau et l'assainissement est dans le comité d'organisation du forum mondial de l'eau prévu à Dakar en 2021. L'annonce est de sa coordonnatrice, Tacko Diallo. Elle était hier, mardi 29 octobre, à la deuxième assemblée générale de leur organisation. Elle soutient par ailleurs qu'une feuille de route a été élaborée dans ce sens. Actuellement, la plateforme qui regroupe 25 organisations travaille à intégrer d'autres structures afin de renforcer l'implication de la société civile dans les travaux préparatoire du forum.

«L'enjeu est également pour ces organisations de fédérer les initiatives et de voir comment impliquer toutes les organisations de la société civile pour l'accès à l'eau et à l'assainissement des populations», a soutenu Tacko Diallo. Pour le président du conseil d'administration du Congad, Amacodou Diouf, «il est important que ces organisations puissent échanger afin de renforcer le dispositif en prélude au forum mondial de l'eau».

Il a salué, en conséquence, la tenue de l'assemblée générale qui permettra à son avis de «renforcer le dispositif organisationnel de la plateforme». Mieux, elle permettra également de faire en sorte que le gouvernement soit conscient de l'importance de cette affaire.

La plateforme nationale des organisations de la société civile du Sénégal intervenant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement a été mise en place le 27 juillet 2018. Elle a pour rôle, entre autres, de fédérer les initiatives des différents acteurs de la société civile pour mieux impacter les performances du secteur de l'eau et de l'assainissement. Elle a aussi pour but de renforcer les capacités des membres et des acteurs afin qu'ils puissent davantage contribuer et influer sur le dialogue politique pour l'effectivité du droit à l'eau potable et à l'assainissement.