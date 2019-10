Gabon: LBV/GABON - Séminaire sur la simplification numérique tout en gardant le choix, la flexibilité et l'agilité

Un séminaire a été organisé ce mardi 29 octobre dans un hôtel de capitale gabonaise (Libreville) par l'entreprise de communication (Infracom) en collaboration avec Nutanix qui est, un éditeur américain de logiciel qui permet aux équipes d'infrastructure technologique (IT) de créer et exploiter de puissante architecture multi-cloud. L'objectif de ces assisses est de donner la possibilité aux entreprises publiques et privées, ou hybride, de simplifier le management IT en combinant les opérations de cloud en unifiant l'infrastructure et les applications IT.

C'est pour permettre aux entreprises gabonaises d'être en phase avec les innovations, comme " cloud ", pour la protection des données numériques, que Infracom ambition doter les entreprises ou opérateurs économiques de technologiques et infrastructures de communication, des services de données IP. C'est dans cette optique qu'il a aménagé un espace d'échange entre l'écosystème des infrastructures numériques et son partenaire Nutanix, pour que ses experts s'arriment à l'évolution technologique pour avoir des services de qualités.

Louis Romuald Ndongo, Directeur Général d'Infracom est conscient de l'importance des données numériques. Pour lui, « les données numériques sont aujourd'hui incontournables pour les entreprises. La façon de les stocker est devenue un enjeu majeur pour faire face à la concurrence » affirme-t-il.

Cette structure veut donner la possibilité aux entreprises publiques ou privées de simplifier le management IT. Elle réduit le coût informatique jusqu'à 60 % avec un retour sur investissement en 7 mois.