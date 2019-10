Gabon: DIENGA/GABON - Willy Jimmy Moukoumi au service des écoliers du canton Massamba

Les élèves de l'Ecole publique de Dienga(Ogooué-Lolo), en plus de leur étblissment qui a été rénové, ont bénéficié des kits scolaires le week-end écoulé. Le donateur Willy Jimmy Moukumi a aussi gratifié les autres écoliers des écoles publiques des neuf villages du canton Massamba, des kits scolaires. Des actes salués et qui viennent davantage, soulager les parents et leurs enfants

Il vient une énième fois soulager les écoliers et leurs parents. Les apprenants des neuf villages du Canton Massamba, situé dans la province de l'Ogooué-Lolo, ont reçu des kits scolaires, de celui qu'ils appellent affectueusement le "généreux". Lui, c'est Willy Jimmy Moukumi, un des fils de Dienga. Il fait de la promotion de l'éducation, un de ses chevaux de bataille. Avec leurs cahiers, stylos, sac à dos et bien d'autres fournitures, les apprenants ont remercié fièrement leur bienfaiteur. « Nous sommes heureux et fiers de ce geste de notre papa, grand frère. Que Dieu continue de lui en donner davantage. Nous allons bien travailler afin qu'il soit fier également de nous » témoigne un des apprenants, qui promet à la hauteur de bons résultats.

Les parents venus nombreux à cette cérémonie de remise des kits scolaires ont salué cette initiative. Pour eux, penser à éduquer et à former la jeunesse est l'une des actions les plus bénéfiques qui soient. « Nous ne pouvons qu'encourager notre fils Willi Moukoumi pour ces actes de solidarité et de partage. C'est bien qu'il pense à scolariser nos enfants qui sont ses petits frères. Il a nos bénédictions » déclare un sexagénaire, avec un sourire qui traduit sa satisfaction.

S'inscrivant dans les vertus du partage et de la solidarité, Willy Jimmy Moukumi estime qu'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Il a d'ailleurs, dans son allocution, affirmer que "l'éducation est un pilier de la Nation". Aussi, a-t-il encouragé les élèves à choisir l'excellence si chère au Président de la République. Il a également promis que des prix seront décernés aux meilleurs élèves. Comme bien d'autres à travers le pays, un des fils de Dienga a compris comme Madiba(Nelson Mandela) que « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ».