Sénégal: Electrification en milieu rural - Vingt-mille ménages ruraux seront électrifiés d'ici 48 mois

Le lancement du projet d'électrification de 300 villages par mini-centrales photovoltaïques a été effectué à Dakar, hier, mardi 29 octobre par le représentant du ministre du pétrole et des énergies. Ce projet qui a pour objectif l'accès universel aux services électriques et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales a été financé à hauteur de 78 milliards par KFW-IPEX Bank concerne quinze (15) départements répartis dans sept (7) régions du Sénégal. A terme, il doit permettre l'accès de 20.000 ménages ruraux à l'électricité.

Le projet d'électrification de 300 villages par mini-réseaux d'énergie propre à travers le Sénégal a été lancé hier, mardi 29 octobre, à Dakar par le directeur de cabinet du ministre du pétrole et des énergies, Abdoulaye Dia. Ce projet financé par la KFW-IPEX Bank, s'inscrit dans le cadre du programme national d'électrification rurale et du plan stratégique de développement qui ont pour objectif l'accès universel aux services électriques et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. C'est également, de l'avis du directeur de cabinet du ministre du pétrole et des énergies, «l'atteinte des objectifs de développement durable notamment l'éradication de la pauvreté et une distribution géographique plus équitable des services énergétiques modernes en milieu rural».

Pour pérenniser l'électrification en milieu rural, 15 départements répartis dans sept (7) régions ont été choisis et au final 20.000 foyers seront électrifiés ; soit 180 000 personnes.

Il s'agit principalement de Tambacounda, Kolda, Kédougou, Louga et Saint-Louis, Fatick, Kaolack, Ziguinchor et Matam. Et le directeur de cabinet du ministre a déclaré dans ce sens que le combat qu'ils mènent pour l'accès à l'électricité répond à leur «seule volonté d'améliorer les conditions de vie des concitoyens dans les villes-précampagnes pour que tout le monde puisse aspirer à une énergie de l'émergence, de qualité et de bon coût d'acquisition».

Cela permettre selon lui, de «réduire les inégalités sociales mais également c'est tout à fait une forme d'équité territoriale et une justice sociale prônée par le président Macky Sall». Malgré tous les efforts consentis, de nombreuses localités restent éloignées du service du réseau électrique. «Ainsi, la mise en œuvre des différentes orientations et directives nous pousse à a développer des alternatives d'électrification rurale comme celle d'aujourd'hui».

Les travaux sont prévus pour une durée de 48 mois et seront réalisés par une entreprise allemande au nom de GAUFF. Au terme des 48 mois, le projet doit assurer un accès à l'électricité fiable et durable pour la population ciblée, améliorer la qualité des services sociaux de base (éducation, structures sanitaire et enfin former des jeunes femmes et hommes en milieu rural.