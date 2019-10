Sénégal: Modernisation du secteur bancaire - Les banques en pleine course à la digitalisation

Confrontées à l'arrivée de nouveaux entrants (fintechs, banques en ligne... ), à des réformes réglementaires permanentes, à des clients hyper connectés, de plus en plus exigeants et volatiles, les banques sont contraintes d'amorcer la transformation digitale se modernisent.

Un pari engagé par la Bank of Africa. Face à ces enjeux, le Groupe Bank of Africa a en effet entrepris une série de rencontres avec sa clientèle Entreprise pour mieux comprendre les besoins de cette clientèle, et en particulier celle des Pme, ensuite présenter et expliquer l'offre et la stratégie digitale. Un exercice que s'est livré lundi dernier, à Dakar, les responsables de l'Institution bancaire.

Ainsi pour Abderrazzak Zebdani, directeur général adjoint du Groupe: «Le digital permet aux entreprises de construire une autre relation avec les banques, plus simple et plus efficace, leur permettant de mieux se concentrer sur leurs affaires». Mamadou Igor Diarra, directeur régional Uemoa à son tour dit ceci: «Les banques de la zone Uemoa sont en train de prendre le virage du digital et Bank of Africa comme d'habitude est au rendez-vous».

Enfin Abdel Mumin Zampalegre, directeur général de la Boa-Sénégal relèvera: «Les services digitaux expriment bien ce qu'une Banque doit être aux yeux de ses clients, réative facile et efficace. Bank of Africa leur doit une qualité de service optimale et le digital et le digital est l'un des outils au service de cet engagement.»