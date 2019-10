Soudan: Wali de Gazera - Les exigences du public sont légales et doivent être implémentées

Medani, Khartoum — - Le Wali de l'Etat de Gazera, le Maj-Gén. Ahmed Hanan Subair, a souligné que son bureau est ouvert à tous ceux qui cherchaient à obtenir des Services dans son Etat.

Il a assuré Mercredi lors d'une visite dans la Localité de Kamline où il avait rencontré des Manifestants qui représentaient des Comités de Résistance et des Forces de la Déclaration de Liberté et du Changement (FDLC) que leurs Revendications étaient Légales et devaient être mises en œuvre.

Pour sa part, le Représentant des Comités de Résistance, Omar Ahmed Merghani, a déclaré que les Manifestants assis demandaient la Destitution du Directeur Exécutif et des Chefs des Unités Administratives de la Localité de Kamline et la Destitution de tous les Anciens Dirigeants du Régime, en plus de la Confiscation des Biens du Parti du Congrès National (PCN).