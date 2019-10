Ile Maurice: Affaires et politique - Retour sur le rachat de l'hôtel Reef par le Dr Malhotra

Des investissements de Rs 1,5 milliard aux Seychelles par le beau-frère du Premier ministre mauricien sont utilisés actuellement comme thème de campagne électorale, avec de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Le journal Seychelles Nation est cité dans le cadre de cette campagne qui est évidemment menée contre le Mouvement socialiste militant (MSM) car l'acquisition de l'hôtel Reef a été faite par le Dr Krishan Kumar Malhotra - qui est l'époux de la sœur de Pravind Jugnauth et qui a été au centre de plusieurs controverses politiques, dont l'affaire de la vente de MedPoint.

Ancien opérateur de clinique, voilà le Dr Malhotra se recyclant maintenant dans l'hôtellerie grâce à cet achat aux Seychelles. Selon Seychelles Nation, le gouvernement a donné son accord à la vente de l'hôtel Reef en juillet. L'établissement avait auparavant appartenu au groupe Beachcomber.

La transaction sur l'achat de cet hôtel a fait l'objet d'une annonce publique par la ministre seychelloise de l'Habitat, de l'Infrastructure et du Transport, Pamela Charlette ; le ministre des Finances, du Commerce et du Plan, Maurice Loustau-Lalanne ; et le Chief Executive du Bureau des Investissements des Seychelles, Cindy Vidot.

C'est par le biais d'une compagnie enregistrée aux Émirats arabes unis que le Dr Malhotra a fait l'acquisition de l'hôtel seychellois. Cette compagnie a pour nom First Invest Limited. Le journal seychellois tient à préciser que le Dr Malhotra est un citoyen mauricien. Cette transaction a coûté $ 4, 563, 800, soit Rs 168 millions.

Le Dr Malhotra contrôle 76 % de l'hôtel. Le partenaire minoritaire, la compagnie Deraman Limited, est enregistrée à Port-Louis et a comme directeur Jadoo Hermann Dookun, présenté comme un docteur par les Seychellois. Il a investi Rs 53 108 000.

Superficie de 19,6 hectares

Selon les officiels seychellois, la somme totale de $ 6 millions, soit Rs 221 mil- lions, a été payée au groupe Beachcomber par le tandem Malhotra-Dookun. Après avoir fait l'acquisition de l'hôtel pour la somme de Rs 221 millions, le Dr Malhotra compte dépenser quelque $ 34 millions, soit Rs 1 milliard et 1, 252 million, pour la rénovation. Ce qui arrivera à un chiffre total de Rs 1 milliard, 473 millions pour ce coup seychellois.

Le Dr Malhotra compte démolir l'ancienne installation pour y construire un hôtel de 135 chambres et neuf appartements résidentiels, chacun de neuf chambres. Le complexe comprendra deux piscines, deux restaurants, des centres de spa et de fitness, un night-club, des salles de conférence et des logements pour le personnel.

Success story

Le futur complexe Malhotra s'étalera sur une superficie de 19,6 hectares, ce qui est conséquent quand on tient compte de la limitation d'espace aux Seychelles. Avec cette acquisition et les investissements de quelque Rs 1,5 milliard, le beau-frère de Pravind Jugnauth fait la démonstration d'une des plus belles success stories chez les Mauriciens.

Il y a à peine quelques années, la compagnie dont lui et sa femme étaient majoritaires avait touché quelque Rs 140 millions après la vente de la clinique MedPoint à l'État. Évaluée au départ à Rs 70 millions, la clinique, qui était dans un état délabré, vit sa valeur monter à Rs 144 suite à des manœuvres particulières à l'hôtel du gouvernement.

Après le «Government of Mauritius», fait remarquer un friand des médias sociaux, c'est le groupe Beachcomber qui porte fortune aux Malhotra.