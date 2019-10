Cote d'Ivoire: 3è compartiment de la BRVM - L'Agence CI PME prépare les PME à lever des fonds sur le marché financier

L'Agence Côte d'Ivoire Pme a initié, ce mercredi 30 octobre 2019, un atelier d'information sur le 3ème compartiment de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) en partenariat avec cette institution financière.

Cet atelier portant sur le thème : « Informations générales sur le Programme Elite Louange » fait suite à la signature d'une convention entre les deux structures. Et vise surtout à faire connaitre spécifiquement le « Programme Elite louange ». Une vingtaine de Petites et moyennes entreprises (Pme) ont pris part à cette séance d'information au cours de laquelle le formateur a parcouru avec les entrepreneurs les critères d'accès au « programme Elite, et aux marchés des capitaux. »

« Ce programme, dira Philippe Brizoua, directeur de l'antenne de la Brvm, d'Abidjan, le formateur, a été conçu à l'issue d'une étude de Benchmark profondément menée pour apporter la contribution du marché financier à la problématique du financement des Petites et moyennes entreprises (Pme). »

Cette session s'inscrit également dans le cadre de la formation de la 4ème cohorte qui permettra de porter le nombre de sociétés qui sont intégrées au 3ème compartiment à 40. L'objectif visé est de professionnaliser les Pme et créer des champions nationaux.

Lancé le 19 décembre 2017, ce programme est conçu en deux phases. « Nous avons compris que la problématique du financement est la finalité pour la plupart des sociétés. Cependant, avant d'y arriver, il y a un travail à faire qu'on qualifie de renforcement des capacités », a expliqué M. Brizoua. Avant de souligner que la première étape consiste à renforcer les capacités managériales classiques des dirigeants d'entreprise. Il s'agit ainsi de les amener à adopter une nouvelle façon de faire les affaires qui va leur permettre de passer à un autre stade.

La 2ème étape du renforcement des capacités consiste à préparer les entreprises qui ont été admises dans le « Programme Elite ». Et de préciser qu'il s'agit d'un programme d'accompagnement pour aider les Pme à lever des fonds sur le marché financier. La formation du « Programme Elite » est assurée par des professionnels de l'entrepreneuriat.

Il faut noter qu'une fois cette période de formation achevée et que la Pme est arrivée au stade requis, elle a la possibilité de pouvoir lever des fonds sur le marché financier. Ces fonds sont généralement au-delà de ce qu'elle a l'habitude de lever sur le marché traditionnel.

Selon Ismaïla Cissé, directeur de l'Accompagnement Conseil et du Climat des Affaires qui représentait Salimou Bamba, directeur général de l'agence, cette initiative commune vise à susciter plus de Pme vers le 3ème compartiment de la Brvm. « Pour la cohorte passée, nous avons contribué à envoyer deux Pme sur les trois Pme nationales dans le programme », a-t-il révélé. Et d'ajouter : « Nous avons repris l'exercice parce qu'il y a une nouvelle cohorte en décembre. Pour nous, la démarche consiste à identifier les Pme qui répondent aux critères de la Brvm. »

Les dirigeants des Pme qui ont participé à cette session d'information ont salué cette initiative et promis candidater pour faire partie de la 4ème cohorte. « Cet atelier de formation est la bienvenue car cette formation nous a permis de démystifier la bourse. Pour nous, la Brvm était un monde réservé aux grandes structures. L'atelier nous a permis de comprendre les opportunités que peut avoir une Pme cotée à la bourse. Toute chose qui peut nous permettre d'évoluer et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixé. Je pense que notre Pme va s'inscrire au Programme Elite », s'est réjoui Diallo Oumarou (Nutrivoire).

Rappelons que la Brvm est une institution financière spécialisée de l'Uemoa qui intervient dans le segment des financements à long termes. Et plus précisément dans le financement des infrastructures de production et dans le développement des entreprises à une échelle qui dépasse celui du financement classique.