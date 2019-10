Cameroun: Bafoussam pleure ses morts, Ebolowa veut marcher.

Bafoussam continue de pleurer ses morts de l'éboulement de terrain survenu dans la nuit de lundi 28 octobre. Cependant qu'à Ebolowa, deux partis politiques se battent pour la tenue d'un meeting

La localité de Gouachié 4 à Bafoussam dans la région de l'ouest est devenue un cimetière à ciel ouvert. Combien ont succombé à cet éboulement qui les a surpris, pour la plupart dans leur sommeil ? Les fouilles continuent à enregistrer les morts. Hommes, femmes et enfants. Des cas de familles toutes entières englouties. Bafoussam pleure. Paul Biya, président de la république est intervenu sur sa page numérique « J'ai appris avec émoi le décès de plusieurs compatriotes suite à un éboulement de terrain survenu au quartier Gouatchié 4 à Bafoussam. Je tiens en cette dramatique circonstance, à adresser aux familles des victimes es sincères condoléances » Deux ministres sont descendus sur le terrain pour « évaluer les dégâts » Seulement, le bilan n'est pas encore arrêté. Gouatchié continue à cracher ses morts. L'horreur s'est emparée de la ville. Pour Le Messager, il s'agit d'un « mardi noir à Bafoussam ». Une quarantaine de morts enregistrées suite à un éboulement de terrain au quartier gouachie. Des femmes enceintes, des enfants et des jeunes sous les décombres. Le premier bilan : Une quarantaine de corps déjà retrouvés hier dans les ruines des 11 maisons englouties. De nombreux blessés à l'hôpital Régional.

Bafoussam pleure, à Ebolowa, capitale de la région du sud, deux partis politiques se déchirent. Au sujet d'une demande d'autorisation de meeting politique. Au même lieu, à la même heure à la même date. Le sous préfet de l'arrondissement d'Ebolowa 1ER a sorti la note. « Sont interdites pour compter de la date de la signature de la présente décision, pour menace à l'ordre public (tension, provocation et affrontements entre les deux camps), les manifestations publiques programmées par les partis politiques : Mouvement pur la Renaissance du Cameroun (MRC) et le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), prévues aux mêmes heures, dates et lieux » Et les jeunes de la Mvila ont réagi, sous forme de menace- mise- en- garde aux militants du MRC « nous jeunes du Sud et de la ville d'ebolowa acquis pour la cause du havre de paix et père du vivre ensemble qu'est notre Guide son Excellence Paul BIYA, connaissant l'idée malsaine cachée derrière ce pseudo meeting et l'homme politique en question en tant que fauteur de trouble, tribaliste, manipulateur, vendeur d'illusions, adepte de l'insurrection et de la violence disons non à ce rassemblement projeté ici à Ebolowa socle granitique du RDPC, siège de l'exemplarité du vivre ensemble avec nos frères de tout les coins du Cameroun. Nous n'accepterons pas que notre vivre ensemble rencontre des troubles. Notre quiétude avec le RDPC nous suffit dans la Mvila »