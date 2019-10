Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Des certificats de fin de formation remis aux jeunes filles mères désœuvrées

Après dix-huit mois de formation au Centre professionnel-Bacongo de l'église Armée du salut, les apprenantes ont reçu, le 25 octobre à Brazzaville, des certificats dans les petits métiers, notamment la coiffure, l'esthétiques, la coupe-couture et l'alphabétisation .

Au total, trente-neuf jeunes filles mères ont pris part à la formation organisée pendant dix-sept mois par l'église Armée du salut. L'objectif a été de leur donner la possibilité de s'autonomiser pour être des personnes respectueuses et de valeur dans la société. Elles ont bénéficié, tout au long de la formation, des cours théoriques et pratiques, ainsi que d'une remise à niveau en alphabétisation.

La directrice des missions mondiales de l'Armée du salut pour le territoire du Canada et Bermuda, la colonelle Brenda Murray, les a visitées pendant le stage. Le chef de territoire, le colonel Eugène Bamanabio, a expliqué que cette formation est la première du genre et marque le début de la coopération entre l'Armée du salut Brazzaville et le Canada ainsi que les jeunes apprenantes.

Il a, en outre, souligné la détermination des apprenantes à réussir. Les organisateurs ont, par ailleurs, exhorté les apprenantes à la reconnaissance des bienfaits du Seigneur qui a permis au donateur de financer cette formation. Selon eux, elle a apporté un nouveau vent dans les habitudes des bénéficiaires.

Merveille Nzonzi, une apprenante qui traînait dans les rues de Brazzaville, cette formation a été la bienvenue. Elle a promis de mettre à profit ce qu'elle a appris afin de prendre sa vie en main et subvenir aux petits besoins de sa famille.

Notons que le centre de réinsertion socio-professionnelle des jeunes filles a été créé en mai 2018 à Brazzaville. L'ouverture des classes avait eu le 7 mai de l'année dernière. Il a pour mission de former les jeunes filles mères et toute femme désireuse d'apprendre la coupe-couture, la coiffure et l'esthétique, la manicure, la pédicure et les soins de visage afin qu'elles soient capables de s'intégrer dans la société et de se prendre en charge.