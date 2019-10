Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - Une revue à mi-parcours du SRP4 se tient à Goma

La revue opérationnelle de la stratégie intégrée de la riposte contre la maladie à virus Ebola, ouverte le 29 octobre par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, concerne les trois provinces touchées par l'épidémie, à savoir le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri.

L'objectif de l'atelier est d'évaluer le niveau de la mise en œuvre des interventions planifiées du Plan opérationnel stratégique intégrée de la riposte à l'epidemie à la maladie à virus Ebola (SRP4), la dixième du genre.

Pour le ministre de la santé, l'un des résultats attendus dans cet atelier est la révision de ce plan en SRP4.1, se focalisant en un premier temps sur, d'une part, l'élimination de l'épidémie et, de l'autre, sur l'intégration des interventions d'une stratégie de stabilisation et de capitalisation dans les zones de santé où la maladie a été combattue et dans les autres zones à risques.

Le Dr Eteni Longondo a recommandé aux participants « d'offrir un encadrement des acteurs provinciaux et nationaux et non de se substituer à ceux-ci afin de permettre le renforcement des capacités des ressources humaines et pérenniser la lutte ». Les enjeux de la maladie à virus Ebola, a t-il renchéri, vont au-delà de la République démocratique du Congo (RDC). « L'Afrique et le monde ont les yeux fixés sur la RDC quant à la suite à donner à la gestion de cette dixième épidémie », a-t-il rappelé. Il a indiqué que la récente réunion ministérielle organisée à Goma, le 21 octobre, témoigne d'une intégration africaine dans la lutte contre Ebola et aussi contre sa propagation dans d'autres pays.

« Notre riposte se fonde sur les évidences scientifiques et sur l'amélioration et la qualité de nos interventions. Les résultats sont là, mais nous devons être vigilants pour atteindre le zéro cas de la maladie à virus Ebola en renforçant la surveillance, l'engagement communautaire et la sécurité », a confié, pour sa part, le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte à l'épidémie à virus Ebola, le Pr Jean-Jacques Muyembe Ntamfum.

Prenant quant à lui la parole au nom du gouverneur du Nord-Kivu, le ministre provincial de la Santé, Moïse Kakule Kanyere, a souhaité que les réflexions de ces assises se focalisent sur la fin de l'épidémie. « Je voudrais attirer l'attention de tous les intervenants dans la riposte à la maladie d'Ebola sur la nécessité de recadrer les interventions vers le renforcement du système de santé, afin de les outiller à contenir toutes les éventualités pouvant subvenir après cette dixième épidémie et à continuer de répondre au mieux de notre secteur de santé. Cette réponse vise la relance de notre situation socio-économique à travers des projets de développement dans les trois provinces touchées par la maladie à virus Ebola », a déclaré Moïse Kakule Kanyere.