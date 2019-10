Congo-Brazzaville: Formation - Des acteurs culturels outillés en marketing digital

Initié par la compagnie Issima, dans le cadre de la huitième édition du Festival international d'expression féminine (Fief), l'atelier entamé le 29 octobre à Pointe-Noire, au siège de l'Association de Mpaka pour l'intégration et le développement (Amid), prend fin ce 31 octobre.

L'activité est organisée en partenariat avec l'Amid qui œuvre pour l'éducation, la formation, l'insertion sociale, l'orientation et l'autonomisation des jeunes et Africa digial academy (Ada), programme de formation sur le numérique. Son objectif est de mettre à la disposition des acteurs culturels des outils pour leur visibilité et leur notoriété sur les réseaux sociaux et le web.

«Nous avons constaté un souci en matière de communication dans le milieu artistique et culurel. Les Ntic nous donnent la possibilité de le faire, nous avons pensé mettre à disposition cette formation pour permettre aux acteurs culturels et autres personnes intéressées d'acquérir des connaissances pour en faire usage et bien communiquer», a déclaré Félicien Balendé, chargé de la communication de la compagnie Issima.

Les participants planchent, entre autres, sur les outils, les enjeux et le contenu du marketing digital. Les notions qui leur permettront de savoir communiquer sur les réseaux sociaux et produire un contenu de qualité sur le web. Cela, pour mieux se faire connaître et augmenter leur notoriété. «Cette formation permet de donner aux participants les outils nécessaires pour pouvoir bâtir leur visibilité et leur notoriété sur les réseaux sociaux et sur le web», a indiqué Barélie Malanda, coordonnatrice du programme Ada qui assure la formation.

L'activité intègre la huitième édition du Fief qui s'est tenue du 11 au 5 septembre dernier. Germaine Ololo, responsable de la compagnie Issima, organisatrice de ce festival et initiatrice de la formation, a expliqué : «Cette activité entre dans le volet formation d'Issima et dans le volet scientifique du Fief. Nous avons prévu deux formations pour la huitième édition du festival. Celle sur le maquillage a eu lieu pendant l'événement mais celle sur le marketing digital, qui a lieu en ce moment, avait été reportée pour des raisons de logistique».

Créée en 2002, la compagnie Issima est une structure de promotion et de diffusion des œuvres culturelles qui organise des événements culturels, encadre et initie à la pratique artistique. Outre le partenariat avec Amid et Ada pour la formation en marketing digital, elle bénéficie du soutien de l'Association Mesmin-Kaba.