Cote d'Ivoire: L'Unesco instaure une journée mondiale de célébration de la culture africaine - La réaction de Alafé Wakili

communiqué de presse

Ci-dessous:Communiqué de la coordination des points focaux du Réseau Africain des Promoteurs et Entrepreneurs Culturels (RAPEC) relatif à la résolution de l'Organisation des Nations -Unies pour l'Éducation la Science et la Culture (UNESCO),instituant le 24 janvier comme date de la célébration de la JMCA -Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-Descendante ,portant la célébration dans le monde par les 193 pays membres de l'organisation .

Le 25 septembre 2019, la réunion préparatoire du Conseil Exécutif de l'UNESCO a retenu le Projet de Résolution présenté par le Togo, portant sur la JMCA-Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante.

Le 17 octobre 2019, le Conseil Exécutif de l'UNESCO a voté ce projet de résolution reconnaissant désormais le 24 janvier comme date officielle et solennelle de la célébration de la JMCA et d'hommage à l'Afrique berceau de l'Humanité.

La coordination des points focaux du RAPEC dans le monde adresse ses remerciements au Togo porteur de la résolution e la JMCA, aux pays qui ont co-parrainé et soutenus la résolution, ainsi qu'à l'ensemble les membres du conseil exécutif de l'UNESCO.

Elle adresse également ses vives félicitations à John Ayité Dossavi pour son engagement déterminé et désintéressé en faveur de la culture africaine et Afro-descendante, ainsi qu'à tous les membres du RAPEC pour leur disponibilité et leur dynamisme.

24 janvier 2020, nous invitons, les acteurs culturels d'Afrique ainsi que des amis du continent, dans tous les pays du monde entier pour la célébration de la nouvelle édition, mondiale et internationale de la JMCA - Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante.

Rendons hommage à l'Afrique berceau de l'humanité,

Vive le 24 janvier pour la célébration de culture africaine !

Pour la coordination mondiale des points focaux RAPEC

Coordinateur des Points Focaux : Wakili Alafé