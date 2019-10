Afrique: CAN 2019 - Le match face à la Côte d'Ivoire, le déclic selon Mehdi Abeid

Quelques mois après le sacre de l'Algérie à la CAN 2019, Mehdi Abeid, le milieu de terrain algérien est revenu sur cet exploit dans une interview à BeIN Sports. Si de façon générale les Fennecs ont maitrisé la compétition, ils ont été bousculés par la Côte d'ivoire en quarts de finale. Dans cet entretien, le joueur du FC Nantes a fait savoir l'importance de cette rencontre dans la quête à la victoire finale.

« Le match de la Cote d'Ivoire était un match décisif qui était riche en émotions car nous avons affronté une grande équipe et à la fin on a gagné et cela nous a donné des ailes pour aller le plus loin possible », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Les larmes de tous les joueurs face à la Cote d'Ivoire, ce sont des moments qui ne s'oublient pas car nous étions arrivés aux tirs au but, c'était des moments indescriptibles. Le football nous offre, quelques fois, des émotions incroyables et ce jour-là c'était vraiment spécial ».

Tout comme ces coéquipiers, Abeid se réjouit de la performance collective et ne compte pas l'oublier de sitôt : « J'ai toujours des flashs de ces moments qui ne pourront jamais s'effacer de ma mémoire. Gagner un trophée avec son équipe nationale n'est pas une chose qui arrive à tout le monde. Si on s'éloigne du football, c'est grandiose d'offrir de la joie au peuple algérien et à tous les gens qui nous ont suivis. C'est une consécration qui restera à jamais ».

Bien que Mehdi Abeid ne soit pas un véritable titulaire, il a joué son rôle dans ce succès. Et comme l'a dit Djamel Belmadi, c'est collectif qui a rendu possible ce sacre qui échappe l'Algérie depuis 1990.