Afrique de l'Ouest: CAN 2021 - Le Ghana appelle le meilleur buteur de la WAFU Cup of Nations

Dakar — L'attaquant ghanéen Shafiu Mumuni, meilleur buteur de l'édition 2019 de la WAFU Cup of Nations qui a eu lieu à Thiès, a été sélectionné dans l'équipe des Black Stars devant faire face à l'Afrique du Sud et à Sao Tomé et Principe en éliminatoires de la CAN 2021, a appris l'APS.

Auteur de quatre buts, l'attaquant qui joue au club local d'Ashanti Gold fait partie d'une liste de 23 joueurs devant débuter la préparation en perspective de ces deux matchs, à partir du 11 novembre. Les Black Stars joueront le 14 contre les Bafana-Bafana avant d'aller retrouver quatre jours plus tard l'équipe de Sao Tome et Principe.

L'autre équipe de ce groupe C est le Soudan. Dans cette liste de 23 joueurs appelés par Kwesi Appiah figurent des habitués, comme les frères Ayew, André (Swansea, Angleterre) et Jordan (Crystal Palace, Angleterre), et le milieu de terrain Thomas Partey (Atletico Madrid, Spain).