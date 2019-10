Angola: La BNA réalise la 2e édition de l'atelier d'éducation financière

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) organise, dans la province de Huíla (Parque 4 de Abril, ville de Lubango), du jeudi 31 au jeudi 7 novembre, la 2e édition de l'Atelier sur l'éducation financière sous le thème «Sensibilisation financière».

L'activité se réalise en allusion au 31 octobre, Journée mondiale de l'épargne, et vise à sensibiliser les gens sur l'importance de l'épargne pour la construction d'un avenir solide et financièrement sûr.

L'atelier d'éducation financière «Construire une conscience financière» s'adresse aux enfants et aux jeunes qui ont un accès gratuit à l'espace, ainsi qu'aux familles qui les accompagnent, de 9h30 à 17h00.

Des activités ludiques et éducatives seront réalisées pour donner aux enfants et aux jeunes la possibilité d'exercer diverses professions et / ou le rôle de petits entrepreneurs, qui travaillent, gagnent, épargnent et reçoivent des conseils en gestion financière.

L'atelier d'éducation financière est un programme dont le but principal est d'enseigner aux enfants et aux jeunes l'importance d'économiser et de dépenser de l'argent avec sagesse, au travers d'activités ludiques et didactiques.

La 1ère édition de l'atelier s'est tenue dans la province de Benguela. L'initiative sera étendue à d'autres provinces du pays.