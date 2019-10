Angola: Propriv réunit des gestionnaires au Portugal

Luanda — Une conférence sur le "Programme de privatisations "(Propriv) en Angola" a réuni mardi à Lisbonne (Portugal), plusieurs gestionnaires qui ont discuté des mécanismes adoptés pour la mise en ?uvre de ce projet de l'Exécutif angolais.

À cette occasion, Carlos Fonseca, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola au Portugal, a estimé que le processus de privatisation des entreprises publiques et la vente d'actions de l'État aux privés comme une excellente opportunité pour les entrepreneurs portugais d'investir et d'internationaliser leurs entreprises.

Il a ensuite expliqué que les privatisations avaient pour but la relance du secteur privé et la réforme des finances, en vue de promouvoir la stabilité macro-économique et d'accroître la production nationale.

Le responsable a par ailleurs rappelé que le Propbriv se préoccupait fondamentalement à réduire le poids de l'État dans l'économie nationale, mais aussi à promouvoir la concurrence et l'efficacité économique

La conférence sur les "Privatisations en Angola" qui a connu la présence de l'administrateur exécutif de la Banque économique, Jorge Ramos, et du président du Cabinet de commerce et Industrie portugaise, Bruno Babone, a été parrainée par la Banque économique et le cabinet d'avocats siégés à Lisbonne.

Le programme de privatisations aligné au Programme de développement national 2018-2022, s'inscrit dans le cadre de réforme des finances publiques, dans le but de parvenir finalement à une répartition plus équilibrée des recettes.

Dans le cadre du Propriv, le gouvernement angolais a déjà rendu publique la liste des 195 entreprises qui seront privatisées d'ici 2022.

Parmi les entreprises à privatiser figurent : ENSA, Bodiva, les institutions bancaires BAI, "Banco Económico", "Banco Caixa Geral Angola", SD ZEE, Aldeia Nova, Biocom, Textang II, SATEC, África Têxtil, Nova Cimangola, Secil de Lobito, Cuca, EKA, Ngola, Mota Engil Angola, MS Telecom, Net One, Unitel, Sonangol, Sonangalp et Endiama.

Sonair, TAAG, SGA (Enana), Angola Telecom, TV Cabo Angola, Angola Câbles, Multitel, ENCTA, Technip Angola, OPS Production, OPS Services de production pétrolière, Sonamet Industrial, Angofles Industrial, Chine Sonangol, Sonimech, font également partie de cette liste.