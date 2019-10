Cote d'Ivoire: Caravane de la Promotion de la lecture et scolarisation de la jeune fille - La ministre Aimée Zebeyoux s'implique dans le processus

La Secrétaire d'Etat, chargée des Droits de l'Homme a marqué son adhésion à l'évènement et promis sa présence effective aux festivités.

Dans le cadre de l'organisation de la "Journée de l'école et la jeune fille" suivie de la dédicace du livre "Les Filles de Gagnoa" de l'écrivain, Yacouba Sylla, la Secrétaire d'Etat, chargée des Droits de l'Homme, Mme Aimée Zebeyoux, a reçu en audience, le 28 octobre, à son cabinet sis à Cocody, une délégation de "Lire et Savoir Au tunnel de la Fraternité" (Lisaf), l'initiateur de l'évènement.

Il s'agissait pour Yacouba Sylla, président de Lisaf, de rassurer madame le ministre, de la tenue effective de ces évènements, les 08 et 30 novembre 2019, respectivement au Palais de la Culture de Treichville, à la salle Niangoran Porquet et à la salle polyvalente de la Mairie de Gagnoa. Amoureuse de lecture et soucieuse de l'éducation de la jeune fille, Aimée Zebeyoux a marqué toute son adhésion à la thématique qui sous-tend la "Journée de l'école et la jeune fille" qui s'articule autour du thème « La scolarisation de la jeune fille, quel défi pour le développement durable ».

La Secrétaire d'Etat chargée des Droits de l'Homme a trouvé en ce thème l'opportunité d'un combat contre les maux qui rongent le milieu féminin à savoir, l'excision, le mariage forcé, la sexualité précoce, le tabagisme, l'alcoolisme et la drogue en milieu scolaire.

Tout ceci, autour de la dédicace de la toute première œuvre littéraire de Yacouba Sylla intitulée "Les Filles De Gagnoa". Elle-même originaire de Gagnoa, Aimée Zebeyoux a annoncé sa présence effective avant de suggérer au comité d'organisation d'étendre l'activité aux villes d'Oumé, Guibéroua, Diégonéfla et Bayota, dont les jeunes filles et leurs parents ont eux aussi besoin d'être sensibilisés sur les bienfaits de la scolarisation et de la lecture.

Après l'audience avec la Secrétaire d'Etat chargée des Droits de l'Homme, la délégation de Lisaf a été également reçue en audience par le Président du Conseil Régional du Gôh, Djédjé Bagnon Joachim, à son domicile à Cocody. L'autorité politique leur a exprimé son soutien et les a rassurés de l'accompagnement du conseil régional, avant de lui aussi, confirmer sa présence effective à l'évènement.