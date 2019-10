Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Didier Drogba dit "non" à la folie meurtrière sur les voies de circulation

L'ex-footballeur international est l'ambassadeur de la campagne continentale de sensibilisation, dite "Safe Steps", lancée samedi, à Cocody, en présence du ministre des Transports, Amadou Koné.

Tous les ans, 1,35 million d'individus dans le monde perdent la vie suite à des accidents sur les routes. Environ 50 millions en sortent blessés et marqués à vie. Les routes tuent chaque jour 3500 personnes dont 500 enfants. Les accidents sont la première cause de décès des jeunes de 5 à 29 ans en Afrique. Le continent possède le taux de mortalité routière le plus élevé de la planète. 44 % des victimes de la circulation sont des piétons et des cyclistes. L'Afrique, qui ne possède que 2 % du parc automobile mondial, est le théâtre de 20 % des décès enregistrés sur les routes.

C'est pour juguler les drames routiers qui, au quotidien, endeuillent des milliers de familles en Afrique que la Fédération internationale de l'automobile (Fia), la Fondation Prudence et la Fondation Didier Drogba ont lancé, samedi, au Sofitel hôtel Ivoire à Cocody, une double campagne de sécurité routière à l'échelle continentale. L'événement a été présidé par le ministre des Transports, Amadou Koné. Le représentant du gouvernement s'est félicité du choix de Didier Drogba comme ambassadeur de la lutte contre l'insécurité routière en Afrique.

L'icône du football a marqué son engagement à œuvrer pour la promotion des bonnes pratiques sur les routes.

Entre autres, le port de la ceinture de sécurité et du casque, la prudence et la sobriété. « Les accidents de la route sont la première cause de mortalité des jeunes en Côte d'Ivoire. Les enfants et les piétons sont les plus vulnérables. Les chiffres sont alarmants. J'ai décidé de m'impliquer personnellement dans cette campagne pour changer les choses et sauver des vies », a dit l'ancien capitaine des Eléphants.

Pour le président de la Fia, Jean Todt, la crise de la sécurité routière doit être traitée efficacement et avec célérité en Afrique, où les taux de mortalité sont plus élevés que dans le reste du monde. « Avec des campagnes comme #3500Lives et Safe Step sécurité routière, nous voulons sensibiliser les populations aux dangers auxquels elles sont exposées lorsqu'elles ne respectent pas les règles simples de sécurité de la route », a-t-il indiqué.

Marc Fancy, de la Fondation Prudence, s'est dit convaincu qu'avec Didier Drogba comme porte-flambeau de cette campagne panafricaine, « la sensibilisation et les messages sur la sécurité routière vont atteindre des millions d'Africains et contribuer à rendre les routes du continent plus sûres ».