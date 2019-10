Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Des produits impropres à la consommation incinérés

La direction régionale du Commerce et de l'Industrie mène une opération anti-fraude depuis quelques jours.

Cent-dix produits prohibés ou impropres à la consommation humaine sur le marché, ainsi que huit balances défectueuses ou truquées ont été saisis et incinérés, le 24 octobre, dans les locaux de la préfecture de Yamoussoukro.

Cette saisie, opérée par Tambla Valabou, directeur régional du Commerce et de l'Industrie de la région du Bélier et ses collaborateurs, conformément à la loi N°2016-410 du 15 juin 2016, relative à la répression des fraudes, est évaluée à plus de 2,5 millions F Cfa.

Avant d'incinérer ces produits, Coulibaly Yaya, secrétaire général 1 de la préfecture de Yamoussoukro, a salué la vigilance des agents du ministre, Souleymane Diarrassouba, pour cette lutte sans merci contre les fraudeurs. Toute chose qui va améliorer le mieux-être des populations et permettre ainsi l'atteinte des objectifs du gouvernement, dans son volet social.

Tambla Valabou a engagé les consommateurs à observer une grande vigilance dans le choix des produits qu'ils achètent pour leur consommation. Il a en outre invité les commerçants à mettre fin à la fraude qui est sévèrement réprimée par la loi sur la concurrence et la fraude.

Le directeur régional du Commerce et de l'Industrie a également annoncé qu'une vaste opération de contrôle des prix et du poids des bouteilles de gaz butane est en cours à présent dans la capitale politique et administrative, dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. « Les prix des bouteilles doivent être respectés pour ne pas pénaliser les populations. Tous ceux qui se feront prendre, vont subir la rigueur de la loi », a-t-il averti.

Il a rappelé que la bouteille de 6kg (B6) est vendue à 2200 F Cfa au maximum, celle de 12 kg à 5400F Cfa et celle de 28 kg doit être cédée à 12725 F Cfa.

Tambla Valabou a profité de cette incinération pour révéler aux populations que ses collaborateurs ont saisi, il y a quelques jours, sur le corridor de Sinfra, une cargaison d'insecticides frauduleux et dangereux, d'une valeur de 64 millions F Cfa. En raison de la dangerosité de ces produits, le camion a été convoyé à Abidjan, conformément aux règles d'usage pour nécessité d'enquête.