Cote d'Ivoire: Coupe de la confédération - San Pedro prêt à renverser la vapeur

La rencontre retour du tour de cadrage de la compétition aura lieu ce dimanche au stade Félix Houphouët Boigny.

Le Fc San Pedro, seul représentant ivoirien en Coupe africaine cette saison, est à 90 mn de la phase de groupe de la Coupe de la confédération.

Pour y arriver, les protégés du président Mohamed Hachicha doivent passer l'obstacle ghanéen, dressé par l'Asante Kotoko. Battus à l'aller (1-0), les Ivoiriens doivent refaire leur retard et inscrire un but de plus pour se qualifier. A quelques heures de ce rendez-vous important, l'optimisme est de mise chez les athlètes qui sont rentrés de leur expédition de Kumasi très motivés, malgré la défaite. « Nous sommes motivés. Notre moral est au beau fixe. Ce dimanche, nous aurons besoin du soutien des supporters pour faire un bon résultat. L'Asante Kotoko, c'est juste un grand nom du football africain, avec le soutien des supporters.

Sinon sur le terrain, il n'y a pas de différence avec notre équipe. Nous avons donné le meilleur de nous-même au match aller et nous ferons plus ce dimanche pour nous qualifier », a promis Kouassi crépin, le capitaine du Fc San Pedro. Dès leur retour à Abidjan, Tarek Jani et ses joueurs se sont mis au travail, le lendemain. Une préparation basée sur l'efficacité offensive et la prudence en défense.

L'équation de ce dimanche est simple. Les Ivoiriens doivent inscrire deux buts mais évitez d'en prendre. L'obstacle du Kotoko n'est pas insurmontable pour le Fc San Pedro. Surtout que les Ghanéens ont toujours encaissé à l'extérieur en deux sorties, en Ligue des champions. Lors du tour préliminaire, Félix Annan et ses coéquipiers avaient pris trois buts sur le terrain de Kano Pillars du Nigeria.

Idem à Tunis où les Porcs épics s'étaient également lourdement inclinés (0-3) sur le terrain de l'Etoile du Sahel. « Au match aller, nous avons fait un bonne prestation. Ce qui s'est passé à Kumasi fait partie des aléas du football. Ça été une expérience pour nous. Avec l'aide de Dieu, nous allons passer le cap de cette équipe », a ajouté Ira Tapé Eliezer, le portier du Fc San Pedro.

Rendez-vous donc ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny, à partir de 16h, pour une éventuelle première qualification des Pétruciens pour la phase de groupe de la Coupe de la confédération.