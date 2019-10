Congo-Brazzaville: Foire aux plants - Près de soixante mille plants sont exposés

Pour valoriser la journée locale des plants et le métier des pépiniéristes en République du Congo, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a ouvert, le 30 octobre à Brazzaville, la troisième édition de la foire aux plants.

La foire aux plants, un lieu d'échange d'idées, de bonnes pratiques et d'apprentissage, tient sa troisième édition sur le thème « J'achète un plant pour mon avenir et celui de la planète. J'achète un plant et je participe à la journée nationale de l'arbre ». Elle vise à promouvoir, accompagner et faire connaître la diversité et la qualité du travail fourni par les pépiniéristes.

L'activité dédiée à la promotion des plantations forestières et agro-forestières est une occasion de rapprocher les producteurs et planteurs des plants, afin de booster l'agriculture dans toute sa totalité.

« L'événement offre aux Congolais ou résidents d'une part, l'accès aux plants de leur choix pour ensuite les planter lors de ladite journée, contribuant ainsi à étendre la couverture végétale de notre pays. D'autre part d'apprendre à mieux connaître les arbres et le métier de ceux qui les produisent», a indiqué la ministre de l'Economie forestière.

Pendant un mois, vingt pépinières professionelles publiques et privées exposeront et présenteront différents plants d'espèces, à savoir forestière, fruitière, médicinale et ornementale .« Ces plants sont issus des techniques de production par greffage, marcottage, bouturage et semis », a expliqué le coordonnateur national du Programme national d'afforestation et de reboisement, Lambert Imbalo.

A cet effet, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a appelé les exposants et acteurs à prendre conscience de l'opportunité qui s'offre à eux. « Cette activité est la vôtre. Voici pour vous une occasion propice de faire la promotion commerciale de votre diversité d'espèces végétales», a-t-elle signifié.

Rappelons que la foire aux plants est inscrite dans la dynamique de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 6 novembre de chaque année. Au cours des deux précédentes éditions, le nombre de visiteurs enregistré était de 3865 et 5500, soit une augmentation de 42,30%.