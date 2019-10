Congo-Brazzaville: Littérature - La maison d'édition Le Lys Bleu présentée aux amoureux de lettres brazzavillois

Venus de France, Couzi Benoît et Guy Migrenne, respectivement éditeur et directeur de la communication des Editions Le Lys Bleu, ont expliqué, le 29 octobre à la Librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, le bien-fondé de leur maison et présenté brièvement le roman "L'avenir est dans ma tête" d'Henri Djombo qu'ils viennent d'éditer.

Couzi Benoît et Guy Migrenne ont présenté Le Lys Bleu, une maison d'édition créée en 2017, à Paris, en France, et ouverte à toute la littérature. Elle est représentée sur le continent africain, notamment au Maroc, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin et ils souhaitent l'installer aussi au Congo.

« Le ressort majeur est de faire connaître et de partager avec le plus grand nombre de lecteurs les textes que nous publions. Le continent africain étant la plus grande surface habitée francophone du monde, c'est un peu de mal de ne pas y être présent. Nous avons l'intention de faire quelque chose à Brazzaville, pour l'heure nous n'avons pas de bureau ici mais, nous pouvons recevoir les manuscrits, traiter l'ensemble d'influx d'une conception de l'ouvrage et l'éditer sans aucune difficulté. Aujourd'hui, les moyens numériques nous permettent de travailler à distance », ont souligné les responsables de Le Lys Bleu

Cette maison souhaite également distribuer sur l'ensemble du continent africain des auteurs africains mais aussi français ou européens qui traitent les sujets sur l'Afrique. « Nous avons une quarantaine d'auteurs congolais publiée chez nous mais nous voulons qu'ils soient distribués dans les autres pays africains dans lesquels nous avons une représentation de distribution », ont-ils indiqué.

De même, le processus de sélection des manuscrits, ont-ils dit, est le même pour n'importe quel auteur. Pour eux, être éditeur, c'est prendre les risques, le métier étant d'éditer la littérature, de la partager pour le plus grand nombre et de faire en sorte qu'elle soit bonne. « Nous publions aussi des auteurs qui ne sont pas connus, totalement inconnus, c'est quelque chose que nous faisons que les autres éditions ne font plus », ont fait savoir les responsables de la maison Le Lys Bleu.

Par ailleurs, l'écrivain Henri Djombo a remercié la maison Le Lys Bleu pour avoir édité son dernier roman "L'avenir est dans ma tête ". Un texte qui est une histoire d'amour et une analyse pertinente des sociétés modernes, de leur avilissement mais aussi de leur formidable capacité à évoluer dans le respect des traditions héritées des ancêtres. La tradition comme pilier de la société nécessitant des garde-fous afin d'éviter les écueils de rétrogradation possible et de blocage du mouvement de développement vers le futur.