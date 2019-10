Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct - Une cinquième journée décisive pour les leaders

Patronage Sainte-Anne et le Club athlétique renaissance aiglon (Cara), meneurs de la compétition depuis dimanche, auront à cœur l'envie de briller pour leur première sortie à l'extérieur en vue de garder les positions qu'ils occupent à l'issue de la cinquième journée.

Patronage Sainte-Anne se déplace à Pointe-Noire pour y affronter V Club Mokanda, le 2 novembre, en ouverture de la journée. Après avoir perdu son fauteuil de leader à Brazzaville, le club ponténégrin jouera à domicile et va essayer d'élever son niveau face à un concurrent direct. Une victoire lui permettra de se placer au-dessus des Brazzavillois au classement général. Depuis le début de la compétition, V. Club est intraitable à domicile. Il a respectivement battu Nico-Nicoyé 1- 0 puis l'AC Léopards 3-1. La défaite de cette équipe face au promu, Racing club de Brazzaville, a donné sans nul doute des ailes à Patronage face au défi qui se présente à lui. Le club de Sainte-Anne a prouvé qu'elle avait la formule pour mettre en difficulté les gros. Après avoir accroché l'Etoile du Congo, il avait enchaîné par une victoire convaincante face aux Diables noirs pour ainsi confirmer qu'il n'est pas premier par hasard.

Son dauphin, le Cara, se rendra à Dolisie pour se mesurer avec l'Athlétic club Léopards. Les Fauves du Niari restent sur une bonne note à la maison après avoir battu la Jeunesse sportive de Talangaï (JST), 2-1. En cas de victoire contre les Aiglons, ils reviendront à la hauteur de leur adversaire avec dix points, de quoi redonner la confiance à cette équipe en pleine reconstruction. Mais attention, le Cara a du répondant, en témoigne son succès face aux Diables noirs. Et surtout que le dernier déplacement des Aiglons à Dolisie leur avait permis de mettre fin à une série de matches sans victoire. Le Cara avait battu Léopards 1-0. Va-t-il rééditer la même performance? La réponse le 3 novembre.

Pas d'erreur pour l'Etoile du Congo

L'autre match qui retiendra l'attention de cette cinquième journée est celui qui mettra aux prises, à Owando, l'AS Otoho à l'Etoile du Congo. Un match aux allures d'une revanche ou d'une confirmation. C'est la quatrième fois en moins de trois mois que les deux formations se croisent. Les statistiques des trois dernières confrontations plaident en faveur de l'Etoile du Congo qui n'a concédé aucune défaite.

Après avoir perdu la super coupe à Owando 0-3 face aux Stelliens et la Coupe du Congo face à la même équipe sans oublier la défaite en championnat, l'AS Otoho, troisième au classement, a l'ambition de mettre un terme à cette courte série. Ce sera alors une occasion pour elle de signer son retour au tout premier plan au terme de quelques difficultés. Après avoir difficilement battu l'Inter club et fait match nul contre la JST et Nico-Nicoyé, l'AS Otoho a bien préparé la réception de l'Etoile du Congo en écrasant le FC Kondzo, 5-1. L'Etoile du Congo, quant à elle, n'a plus droit à l'erreur. Après avoir été longtemps punie à cause des actes posés par ses supporters, cette équipe a pour mission de reconquérir les points perdus après trois journées. La victoire contre Nico-Nicoyé lui a un peu permis de se remettre la tête à l'endroit. Ce doute évacué à Pointe-Noire pourrait être le déclic pour enchaîner. Peut -être le match d'Owando arrive au mauvais moment pour Otoho. Seule la réalité du terrain peut nous démentir. La victoire de chacune de ces formations lui permettra à la fois de soigner son compteur à points et la position qu'elle occupait au terme de la quatrième journée.

Notons que dans les autres matches de la journée, le FC Kondzo affronte Tongo Football club, Nico-Nicoyé sera aux prises au Racing club de Brazzaville sans oublier la réception des Diables noirs par l'AS Cheminots. Un match piège pour les Diablotins qui n'ont plus gagné depuis la deuxième journée. Les Diables noirs restent sur deux défaites d'affilée, respectivement face à l'équipe de Cara et celle de Patronage. Mais ses matches contre l'AS Cheminots sont toujours durs à négocier. Un coup parfait de la lanterne rouge à domicile face aux Diables noirs lui permettra de revenir à la hauteur de son adversaire. Ce qui est sûr, au terme de cette cinquième journée, les positions vont changer.