Cote d'Ivoire: 25ème édition du salon du chocolat de Paris - Les fonds récoltés seront reversés à Children of Africa pour ses actions en Afrique

La Côte d'Ivoire est doublement à l'honneur de la 25ème édition du salon du Chocolat de Paris d'autant plus que la Première Dame, Dominique Ouattara a procédé mardi 29 octobre 2019 au lancement officiel de la soirée inaugurale de l'évènement, à la porte de Versailles Pavillon 4.

Cette année, le salon du chocolat de Paris qui consacre les 25 ans de l'évènement qui se déroule du 29 octobre au 03 novembre dans la capitale française, a été placé sous le parrainage de la Première Dame, Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa. Mais aussi, cet évènement mondial qui réunit près de 500 participants et partenaires français et internationaux venus de 60 pays, est organisé au profit de la Fondation Children Of Africa. Les fonds récoltés lors de cette 25ème édition qui consacre les 25 ans du salon du Chocolat de Paris, seront reversés à la Fondation de Madame Dominique Ouattara pour ses actions humanitaires au profit des enfants d'Afrique.

La soirée inaugurale a enregistré la présence de Madame Sylvie Douce et Monsieur François Jeantet, les organisateurs du salon, des personnalités ivoiriens et plusieurs participants.

Madame Dominique Ouattara, Président de Children Of Africa a saisi l'opportunité de cette soirée inaugurale pour remercier les organisateurs de l'évènement pour avoir porté leur choix sur sa Fondation humanitaire. «(... ) Cette année, les organisateurs du salon, ont choisi de dédier les profits de cette édition, à des milliers d'enfants défavorisés d'Afrique, à travers la Fondation Children Of Africa. C'est une marque de générosité que j'apprécie sincèrement et pour laquelle je voudrais leur traduire toute ma reconnaissance », a remercié Madame Dominique Ouattara, avant de présenter la Fondation Children Of Africa aux nombreux invités à travers ses actions majeures et en particulier dans le domaine de la santé avec la construction de l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Elle a aussi rappelé que la Fondation Children Of Africa intervient dans 11 pays d'Afrique en plus de la Côte d'Ivoire à travers la subvention de centres d'accueil pour les enfants vulnérables. « Dans les 11 autres Pays où intervient la Fondation, nous subventionnons des centres d'accueil pour enfants vulnérables et menons des actions ponctuelles. Aussi les fonds que nous recevrons au cours de cette édition du salon du chocolat, serviront à appuyer les actions de la Fondation à travers tous nos 12 Pays d'Afrique.

Afin de coller à l'actualité, Madame Dominique Ouattara a profité de cette tribune, pour présenter les actions de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnent du cacao. « A titre personnel, avec le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants que je préside, nous agissons avec tous les partenaires pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants et éliminer ce fléau de notre Pays », a-t-elle précisé. Ainsi, elle a cité entre autres les vastes campagnes de sensibilisation auprès des familles et des communautés productrices de cacao, la construction de nombreuses écoles à proximité des plantations, l'adoption en 2015 de la loi rendant l'école obligatoire en Côte d'Ivoire, l'amélioration des revenus des planteurs pour lutter contre la pauvreté et le nouveau code forestier adopté par la Côte d'Ivoire qui va permettre de préserver l'environnement afin de produire un cacao éthique et responsable. Pour Madame Dominique Ouattara, toutes ces mesures ont impacter positivement sur le taux de fréquentation de l'école en milieu rural. «Toutes ces actions ont permis d'améliorer considérablement le taux de scolarisation en milieu rural qui est passé de 59 % en 2008 à plus de 90 % en 2019 », a-t-elle souligné. Madame Dominique Ouattara a terminé en remerciant les personnalités pour leur présence à la soirée inaugurale.

Miss France 2019, Vaimalama Chaves a défilé, lors de ce show, dévoilant les plus belles robes en chocolat réalisées depuis 25 ans, ainsi que Miss Côte d'Ivoire 2016 , Mandjalia Gbané, habillée par le styliste ivoirien Gilles Touré, sur les rythmes du dernier album du duo portugais « Calema ».

En fin de soirée, 25 gâteaux réalisés par 25 chefs-pâtissiers de renom ont été partagés entre les invités.

Notons que le groupe Calema reversera aussi une partie des bénéfices réalisés par la vente de son album à la Fondation Children Of Africa.