Cote d'Ivoire: Situation des sans papiers, immigration clandestine - Lanciné Diaby, directeur exécutif RHDP, depuis Paris - "L'Etat de Côte d'Ivoire prendra toutes les dispositions (... )"

Présent en France depuis quelques jours, Lanciné Diaby directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur au Rhdp, poursuit son agenda en vue de la mobilisation des militantes et militants, et même des sympathisants et électeurs potentiels du parti.

Après les étapes d'Auxerre l'émissaire d'Adama Bictogo directeur exécutif du RHDP, s'est encore rapproché des militants dont il a la charge, pour partager leur quotidien, et les sensibiliser à l'effet d'adhérer au RHDP, « ce grand parti qui porte l'espérance de la Côte d'Ivoire en termes de développement avec le président Alassane Ouattara« , selon un des messages forts qu'il a portés.

Avec l'honorable Touré Alpha Yaya, Koné Tidiane président du comité d'organisation de la rentrée politique du RHDP-France, Gnizako Gogoua Vincent, délégué RHDP-France et Bamba Idrissa, il a rencontré l'organisation des femmes d'Abobo vivant en France conduite par Mme Madoussou Savané. Lors de cette rencontre , celles-ci ont posé des préoccupations, notamment le cas de ceux qui ont immigré en France par la Méditerranée et qui n'ont pas de papiers, sans oublier le problème des sans-papiers en général. Elles ont souhaité également avoir des rencontres périodiques avec les autorités ivoiriennes établies en France, pour aborder avec elles, leurs lots quotidiens de difficultés pour leur intégration en France. Elles ont plaidé pour n'être plus être ignorées par le RHDP.

En réponse, le directeur exécutif adjoint du RHDP a dit : « Mes chères sœurs soyez rassurées, nous allons prendre toutes les dispositions en conformité avec la loi, pour vous établir vos papiers et les différents actes qui vous permettront de voter. Je vous invite, vous femmes d'Abobo commune martyr du combat pour la démocratie, à vous mobiliser d'avantage pour la rentrée politique du 2 novembre 2019au palais des congrès de Montreuil. Recensez tous ceux qui ont des problèmes de papiers. Nous allons mettre un mécanisme en place en vue de régler ce problème depuis la France».

Le maire de Samatiguila a précisé : « tous ceux qui ont eu recours à des changements d'identité de façon illégale, ou qui ont réduit leurs âges ne seront pas pris en compte, s'ils ne régularisent pas leur situation conformément à la loi. Pour le reste, l'État prendra toutes les dispositions pour que ses ressortissants soient bien traités, et vivent dans des conditions idoines ».

Après l'association des femmes ressortissantes d'Abobo qui ont promis de faire le plein de la salle, le DG du fer a rencontré l'association des jeunes du Sud-comoé résident en France. Après des échanges portés essentiellement sur l'offre politique du RHDP, ces jeunes par la voix de leur représentant Aboudé ont pris l'engagement de venir en grand nombre à la rentrée politique du 2 novembre 2019 au palais des congrès de Montreuil.