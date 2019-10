Cote d'Ivoire: Tourisme et hôtellerie - 208 acteurs de 61 établissements du littoral formés

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, sise à Abidjan-Plateau, a abrité, le mardi 29 octobre, une cérémonie de remise d'attestations de renforcement de capacités, à des acteurs de l'hôtellerie des villes touristiques de Grand-Bassam et Jacqueville.

Présidée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, la cérémonie a également enregistré la présence de plusieurs personnalités. Au nombre desquelles, le Secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp), Ange Léonid Barry-Battesti, le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, ainsi que plusieurs personnalités politiques et administratives des deux cités balnéaires.

Initié par la Chambre de commerce et d'industrie, en partenariat avec l'Institut de management et de gestion hôtelière (Imgh) et le Fdfp, ce projet a pour but d'accompagner le développement de la compétitivité des établissements hôteliers dans ces deux localités.

La cérémonie de remise d'attestation, a été l'occasion, pour le ministre Siandou Fofana de partager sa vision, de voir le tourisme s'installer durablement, comme un pilier de l'essor du pays, grâce à la qualité de ses ressources humaines. Siandou Fofana a en outre, invité le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Touré Faman, ainsi que tous les acteurs du secteur, à prendre toute leur place dans le développement du tourisme en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le secrétaire général du FDFP, Ange Léonid Barry-Battesti a souligné que ce projet, d'un coût global de 77 810 000 F Cfa, a été soutenu à hauteur de 62 810 000 F CFA par le FDFP. Il a par ailleurs, encouragé les entreprises et agents bénéficiaires de ce projet, à valoriser cette formation afin de contribuer efficacement au développement et à l'amélioration de la qualité de service dans leurs établissements respectifs. « Soyez des entreprises modernes, tournées vers la satisfaction de vos clients, avec de bons employés, opérationnels, rigoureux et efficaces à vos postes de travail », a-t-il insisté.

Dans le même sens, le Président de la chambre de commerce et d'industrie, Touré Faman a réaffirmé sa volonté d'apporter sa contribution au succès de la Stratégie Nationale de développement Touristique. Il a également, exhorté les bénéficiaires de la formation à mettre à profit ces nouveaux acquis.

« L'Etat Ivoirien est fortement engagé à soutenir le secteur du tourisme... La balle est désormais dans votre camp. Mettez en pratique tout le savoir dont vous avez pu bénéficier à l'occasion de ces 10 mois de Formation. Relevez le niveau de qualité de vos services, améliorez la performance de vos entreprises et tenez-vous prêts à bénéficier des impacts positifs de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du Développement Touristiques », a-t-il recommandé.

Au nombre de 208, les bénéficiaires de la première étape de ce programme, sont pour la plupart, des gérants, cuisiniers, pâtissiers, community-managers, responsables marketing, issus de de 61 établissements des villes de Grand-Bassam et de Jacqueville.

Pendant 10 mois, soit du 5 novembre 2018 au 2 août 2019, ils ont été formés sur 7 modules. A savoir, le web-marketing, la gestion hôtelière, l'anglais spécialisé, hygiène et Sécurité alimentaire, les métiers de la bouche, la pâtisserie, la cuisine, les études des matières premières.