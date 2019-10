Cote d'Ivoire: Protection de la petite enfance - Les Centres socio-éducatifs ont officiellement ouvert leurs portes

Après un démarrage de leurs activités en référence à la date de rentrée scolaire fixée par le gouvernement, les structures socio-éducatives à caractère social de protection de la petite enfance ont ouvert leurs portes. C'était le lundi 28 octobre, au cours d'une cérémonie dédié à leur rentrée solennelle, au Complexe socio-éducatif de Port-Bouët.

Rehaussée par la présence de la ministre en charge de la Femme, la Famille et l'Enfant, Bakayoko Ly-Ramata, cette journée a été une sorte de son de cloche pour tous les centres socio-éducatifs qui ont pour but de garantir à chaque enfant un bon départ pour la vie et un cadre idoine de prise en charge.

Pour la ministre de tutelle, ce rendez-vous annuel est très important parce qu'il traite de la personne vulnérable et de la promotion des femmes et des familles; une problématique qui demeure au centre des réflexions sur les politiques de développement dans le monde. C'est pourquoi, rappelant le thème de l'année qui est « la qualité au cœur des actions des structures socio-éducatives de base », elle a rappelé à l'ensemble du personnel des centres socio-éducatifs que des perspectives pointent à l'horizon. Elle l'a donc invité à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à ce département en matière de protection et de d'éducation de la petite enfance. Ce, en s'inscrivant dans la démarche qualité pour une meilleure prise en charge d'une société, sans cesse, exposée à des contradictions et des déviations.

Bakayoko Ly-Ramata n'a pas manqué de réaffirmer la volonté et la détermination du gouvernement à faire de ces structures un instrument de sa stratégie de gestion du social. Avant de procéder à la remise officielle de documents directifs de l'année 2019-2020 et du matériels aux différents directeurs régionaux mais aussi des dons en vivre et non vivre aux familles défavorisées.

La directrice de coordination des Structures Socioéducatives de Base, Yapo Akora, s'est quant à elle voulu rassurante quant à l'atteinte des objectifs comme ce fut le cas les années précédentes. A ce titre, elle a signifié que l'effectif des encadreurs dans les centres de protection de la petite enfance (Cppe) et les Centre d'actions communautaires pour l'enfance (Cace), est passé de 209 à 233 enfants ; et que de 17.050 enfants en 2017- 2018, l'effectif est passé à 18.531 pour l'année 2018-2019.

Il faut rappeler que les complexes socio-éducatifs sont composés des crèches, centres d'action communautaires, Cppe, des Cace.