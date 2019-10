Cote d'Ivoire: Gestion des munitions - La ComNat-ALPC forme les Forces de défense et de sécurité

La Commission Nationale de lutte contre la Prolifération et la Circulation illicite des Armes Légères et de Petit Calibre (ComNat-ALPC) a organisé, avec l'appui financier du Secrétariat du Traité sur le Commerce des Armes (S-TCA), un atelier de formation sur la gestion sûre et sécurisée des munitions.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Traité sur le Commerce des armes (TCA), s'est tenue à Assinie-Mafia, du 23 au 25 octobre 2019, au profit de trente (30) gestionnaires d'armes et de munitions issus des Forces Armées de Côte d'Ivoire(FACI), du Commandement Supérieur de la Gendarmerie Nationale, de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), de la Direction Générale des Douanes Ivoiriennes (DGDI), de la Direction Générale des Forêts et de la Faune (DGFF) et de la ComNat-ALPC.

Trois jours durant, les experts ont été formés sur les thématiques de la gestion sûre et sécurisée des munitions, conformément aux instructions techniques sur la gestion du stockage des munitions conventionnelles, plus connues sous le terme anglophone de « International Ammunition Technical Guidelines (IATG) ». Ils ont ensuite partagé leurs connaissances à travers des exercices et des échanges interactifs.

Le Commissaire Divisionnaire-Major de Police, Léon DJOKOUEHI a, au nom du Président de la ComNat-ALPC, exprimé les remerciements de la Commission a l'endroit des participants. Pour lui, « le présent atelier portant sur la gestion sûre et sécurisée des munitions s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris jusque-là. Il vient consolider les acquis obtenus en matière de gestion des armes et munitions et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire d'être en phase avec ses engagements vis-à-vis du TCA ».

Lors de la cérémonie de clôture de l'atelier, le Commandant des Douanes Ivoiriennes Coulibaly Penankily a, au nom des participants, exprimé toute sa satisfaction et félicité la ComNat-ALPC pour cette série de formation.

« Cet atelier nous a édifiés sur la gestion des munitions et nous prenons l'engagement d'appliquer tous les enseignements qui nous ont été procurés lors de cette formation, car nous saisissons toute son importance à travers les enjeux de sécurité pour nous-mêmes, pour nos unités respectives et pour la population », a-t-il fait savoir, avant d'exprimer son souhait que ce genre de formation se perpétue en vue d'une gestion efficiente des services d'armurerie.

Adopté le 02 avril 2013, et entré en vigueur le 24 décembre 2014, le Traité sur le Commerce des Armes vise à réguler les transferts internationaux d'armes conventionnelles.