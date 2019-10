Cote d'Ivoire: Transfert - Pourquoi Serge Aurier doit quitter Tottenham ?

Serge Aurier va certainement quitter les Spurs au prochain mercato.

Annoncé partant à l'intersaison, le défenseur droit et capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire qui est finalement resté à Tottenham n'a plus le choix.

En tout cas, les tabloïds anglais, notamment The Times, ont publié le week-end dernier une liste de cinq joueurs majeurs indésirables au club et Aurier en fait partie. Outre le défenseur ivoirien, il y a les milieux de terrain Christian Eriksen, Éric Dier, Victor Wanyama et le défenseur Danny Rose.

Aux dernières nouvelles, selon le Daily Mail, le coach argentin s'activerait pour recruter Bruno Fernandes, le milieu de terrain du Sporting Portugal. Mais surtout deux défenseurs, Max Aarons de Norwich et Nathan Ferguson de West Bromwich Albion. Mauricio Pochettino porte également un grand intérêt au jeune milieu du Fc Barcelone, Carles Alena. Une pépite de la Masia qui ne semble plus entrer dans les plans de Valverde, le coach des Blaugrana.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Serge Aurier n'as pas vraiment la tête à Londres. « En fait, je voulais partir et je cherchais une porte de sortie. Donc je ne pouvais pas jouer. Quand tu es sur le départ, tu ne peux pas te permettre de jouer parce qu'une blessure peut tout faire tomber à l'eau. Cette envie de partir, elle est normale, le coach le sait. Car je suis un joueur important de la sélection nationale de mon pays. Je n'ai plus 20 ans et j'ai besoin de jouer, d'être heureux », estime le joueur.

Même si Aurier, qui est resté longtemps sans jouer en club la saison écoulée, joue de plus en plus depuis le début de la saison, il n'est plus un titulaire indiscutable. En plus, ses prestations sont souvent entachées d'erreurs. Pas que le joueur n'est plus talentueux. Au contraire, Aurier est toujours aussi généreux dans son couloir droit. Il continue de peser offensivement lors des rencontres de Tottenham (il en est à 2 passes décisives en 7 matches cette saison). Mais, c'est au plan défensif qu'il souffre le martyre.

L'exemple palpable est ce penalty, dimanche dernier, contre Liverpool. C'est lui qui a provoqué le penalty qui a permis aux Reds de battre Tottenham (2-1) sur son terrain, en Premier League. Il avait pourtant bien récupéré le cuir dans les pieds de Sadio Mané. Mais ensuite, le Sénégalais a piégé l'Ivoirien alors que ce dernier voulait dégager le ballon en pleine surface. Avec cette erreur, Serge Aurier est passé à 4 penaltys concédés avec la formation londonienne. C'est handicapant et cela est bien loin de renforcer la confiance entre l'entraîneur Mauricio Pochettino et lui.