Angola: La BNA fixe de nouvelles limites aux opérations de change d'importation

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a annoncé une modification des modalités de paiement des marchandises importées, qui sont désormais librement négociables entre les parties impliquées dans une transaction.

Conformément à l'instruction numéro 18 du 25 octobre, cette modalité sera appliquée tant que l'entité importatrice nationale sera également exportatrice de biens et de services et utilise ses fonds propres en devises pour le règlement.

Le note instructive de la BNA parvenue mercredi à l'Angop, qui assouplit les modalités et les instruments de paiement des marchandises, abroge l'instruction 2018 (n ° 09/2018 du 2 juillet), qui, pour les paiements anticipés, fixait jusqu'à 25 000 euros par opération et 300 000 par an, à l'exclusion des avances admises au titre de crédits documentaires. Selon la nouvelle instruction, les paiements anticipés ou avances peuvent atteindre 50 000 USD par transaction, sans aucune limite annuelle.

La Banque centrale justifie la nécessité d'ajuster les limites et les conditions d'utilisation des différents instruments de paiement pour l'importation de marchandises, telles que définies dans l'avis n ° 05/2018 du 17 juillet relatif aux règles et procédures applicables aux opérations de change d'importation et exportation de marchandises.

Selon la note instructive, les paiements d'une valeur supérieure, qui ne sont pas effectués en vertu d'un crédit documentaire, doivent obligatoirement comporter une garantie bancaire irrévocable de bonne exécution, qui doit être fournie par une banque étrangère reconnue par l'institution financière bancaire de l'importateur

Les remises documentaires fixées atteignent 200 000 USD par opération, à la différence des 50 000 euros fixés dans l'instruction précédente. Avec la nouvelle norme, les plafonds annuels pour les envois de documentaires prennent également fin.

A leur tour, les charges documentaires et les crédits documentaires d'importation doivent également être utilisés sans limite, et les crédits documentaires doivent être ouverts conformément aux Règles et usages uniformes concernant les crédits documentaires (UCP 600) et aux autres lois applicables.

Les limites exprimées en dollars américains dans la présente instruction s'appliquent à des montants équivalents dans toute autre monnaie étrangère.

Avant toute transaction en devises pour le paiement des importations, les institutions financières bancaires sont invitées à veiller au strict respect des exigences de l'avis numéro 5/18, relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme.

Toutefois, dans le cas d'avances, même si vous utilisez des fonds propres, la preuve de l'entrée des marchandises dans le pays doit être fournie à l'institution financière bancaire dans les 30 jours suivant le dédouanement.

Le délai ne peut pas dépasser 180 jours à compter à partir de la date du règlement de la transaction de change.

La Banque nationale d'Angola recommande l'avis des importateurs à l'institution financière bancaire avec laquelle ils ont une relation d'affaires avant le début d'une opération d'importation de marchandises.