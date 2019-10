Congo-Kinshasa: Lancement des activités de l'autorégulation de la sous-traitance dans le secteur privé

La Vice-Premier Ministre, ministre du Plan, Elysée Munembwe a officiellement lancé les activités de l'autorégulation de la sous-traitance dans le secteur privé en présence de son homologue des Classes Moyennes, Petites et Moyennes Entreprises, Artisanat, Dr Justin Kalumba Mwana Ngongo.

Dans quelques temps, la République démocratique du Congo verra une bonne frange des Congolaises et des Congolais sortir de la pauvreté et accéder réellement et concrètement à la classe moyenne. C'est ce qu'a affirmé le Ministre Justin Kalumba, lors du lancement des activités de l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), le mercredi 30 octobre 2019.

En donnant le coup d'envoi de ces activités, Justin Kalumba Mwana Ngongo a indiqué que la cérémonie n'est en réalité que la face visible d'un bouleversement historique et inédit dans l'orientation stratégique de l'économie de la RDC. Au-delà du domaine des PME, la cérémonie a revêtu un triple symbolique.

D'abord, la vision de transformation sociale et économique de la RDC à travers l'entrepreunariat national, est matérialisée aujourd'hui par le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, ensuite, par le lancement officiel des activités de l'Autorité de la Régulation de la Sous-traitance dans le secteur privé indique clairement l'orientation idéologique quant à la gestion de l'économie basée sur la revalorisation des nationaux qui, à en a point douter, devraient constituer légitimement et fièrement le tout premier cercle des investisseurs. " C'est notre volonté de reprendre en mains le destin en tant que nation, du fait de la redistribution des richesses générées par notre croissance économique, au profit des congolaises et congolais d'abord et tant d'autres par la suite", a déclaré Justin Kalumba, Ministre des Classes Moyennes, Petites et Moyennes Entreprises, Artisanat.

Pour être concret dans son allocution, il a donné l'exemple du seul secteur minier de la RDC, dont le marché de sous-traitance est évalué à environ 2 à 3 milliard de dollars qui s'envolent ; vers les pays d'origine de ces entreprises sous-traitantes, lequels pays sont aussi généralement ceux de l'entreprise principale, avec simplement une part marginale réinvestie dans l'économie et très peu d'emplois créés dans notre propre pays. Selon lui, la mise en application de cette nouvelle loi et l'entrée en action de l'ARSP, la quotité la plus importante sera réinjectée tout aussi annuellement dans notre économie nationale, sans compter les emplois qui en seront générés.

C'est ce qui explique, soutient-il, l'ampleur de l'impact en termes de réduction de la pauvreté et du chômage, dans le cas où cette loi est de stricte application, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans tous les autres secteurs de l'économie nationale.

Et, enfin, le lancement des activités de l'ARSP représente un tournant décisif dans la vie économique et entrepreneuriale. "Il est question d'une opportunité inédite et historique dans la perspective de la génération d'une classe moyenne congolaise.

Pour susciter une classe moyenne congolaise, Justin Kalumba a estimé qu'il faut rompre avec l'époque où notre, pays considéré, sans doute à tort, comme une vache laitière, dont le monde entier pouvait venir presser le meilleur lait et l'emporter, en laissant une quantité infime aux fils et filles du terroir.

S'adressant aux bénéficiaires, il a attiré leur attention sur les potentiels bénéficiaires des contrats de sous-traitance à la faveur de la loi sur la sous-traitance : "En instituant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, l'objectif ultime n'est pas seulement la création des Congolais riches, mais surtout en la création des richesses au Congo.

Il s'agit donc, d'un mécanisme de ruissèlement des richesses vers un plus grand nombre de congolais, afin de déboucher sur la réduction de la pauvreté et l'émergence d'une classe moyenne congolaise".

Aux responsables de l'ARSP, il a indiqué que "cet organe que la nation attendait vous soit confié comme un bijou. Veillez-y comme à la prunelle de vos yeux. Faite preuve de professionnalisme et de bonne gouvernance pour l'intérêt général ; le clientélisme, le favoritisme et encore moins, la corruption ne devraient y avoir aucun droit de cité", a-t-il conclu.