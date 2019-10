Congo-Kinshasa: Conseil d'Etat - Félix Vunduawe te Pemako plaide pour la nomination de nouveaux Magistrats !

Pour la toute première fois dans l'histoire judiciaire de la République Démocratique du Congo, le Conseil d'Etat a organisé ce mercredi 30 octobre 2019, en audience solennelle et publique, sa rentrée judiciaire.

Le Conseil d'Etat, cette institution du pouvoir judiciaire et juridiction suprême de l'ordre administratif dont les règles d'organisation, de fonctionnement et de compétences portées par la loi organique du 15 octobre 2016, n'est, cependant, pas encore assez connu du grand public. Voilà pourquoi, au cours de cette cérémonie, le Premier Président du Conseil d'Etat, Félix VUNDUAWE te PEMAKO, a mis un coup de projecteur sur la configuration de cette juridiction administrative, placée au sommet de l'ordre administratif. Toutefois, "le Conseil d'Etat a des défis majeurs à relever, tant sur le plan des ressources humaines, matérielles que sur le plan technique. Les réformes engagées nous imposent désormais le défi de la spécialisation du contentieux de droit public", a-t-il martelé.

S'adressant au Chef de l'Etat, le Prof. affirme : "Qu'il lui plaise enfin, de nous permettre de solliciter, l'installation rapide des juridictions inférieures de l'ordre administratif et la nomination sur titre de nouveaux magistrats afin de mieux concourir à la consolidation de l'ETAT DE DROIT : Un Etat qui garantit les droits de tous les justiciables, sans pour autant laisser de côté ceux des justiciers ; un Etat qui tient à la revalorisation du Magistrat et de la magistrature, au réajustement des salaires et primes à tous les niveaux, à la prise en charge effective des soins médicaux, épargnant ainsi les magistrats et tout le personnel judiciaire de toutes les tentations dues à la précarité".

Ainsi, a-t-il appelé les nouveaux animateurs des juridictions administratives de droit commun à donner non seulement le meilleur, mais aussi et surtout un nouvel esprit de travail. Selon lui, c'est le gage d'un travail technique de qualité au service de l'Administration et des gouvernants et au profit des administrés et des gouvernés.

Par ailleurs, face aux autres juridictions de l'ordre administratif, le Conseil d'Etat est la «Juridiction suprême». Car, il est, selon le cas, juge suprême d'annulation pour excès de pouvoir et juge de cassation.

"Avec cette juridictionnalisation du contentieux administratif, le Conseil d'Etat de la République Démocratique du Congo est appelé à jouer son rôle de véritable juridiction suprême, régulatrice de l'ordre juridictionnel administratif", souligne Félix Vunduawe.

En plein pouvoir judicaire

Faut le dire, le Conseil d'Etat constitue aujourd'hui la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Disons que le Conseil d'Etat relève du pouvoir judiciaire et participe, aux côtés de la Cour constitutionnelle et de la Cour de Cassation, à l'administration de la justice sur toute l'étendue du territoire national. Il prend part à toutes les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, et fait, par le truchement de ses délégués, ses propositions au nom et pour le compte de l'ordre administratif.

Dès lors, le Conseil d'Etat participe à l'exercice du pouvoir judicaire en République Démocratique du Congo.

En fait, c'est depuis 2005, à la suite du référendum, que la République Démocratique du Congo a opté pour une nouvelle Constitution, promulguée le 18 février 2006, en consacrant l'indépendance du pouvoir judiciaire, dévolu aux Cours et Tribunaux, au sommet desquels sont placés la Cour de Cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat pour l'ordre administratif, aux cotés desquels se trouve placée la Cour constitutionnelle.

Conformément à la Constitution, les lois organiques ont été promulguées, aussi bien pour la Cour constitutionnelle, que pour les juridictions de l'ordre judiciaire, et celles de l'ordre administratif.

Alors, la réforme de la justice congolaise entamée en 2006, s'est poursuivie jusqu'à la nomination des principaux animateurs des hautes juridictions, d'abord en 2014, ensuite en juin 2018.

Qu'en est-il de la section du contentieux ?

Au Conseil d'Etat, on distingue différentes catégories de personnel, à savoir : les magistrats, les conseillers référendaires ainsi que les agents des juridictions de l'ordre administratif, signale Félix VUNDUAWE. "Notons que le Conseil d'Etat a déjà hérité des restes de la section administrative et de celle de législation de l'ancienne Cour suprême de justice, ainsi que des greffes de ces deux anciennes sections. Il s'en est suivi que les dossiers enrôlés à l'époque dans les greffes de ces deux sections, ont été transférés au greffe du Conseil d'Etat et sont en train d'être connus par notre juridiction", a-t-il relevé.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat fonctionne avec deux sections, une Assemblée plénière et un Bureau. Les deux sections du Conseil d'Etat sont : la section consultative et la section du contentieux.

La section consultative traite des demandes d'éclaircissement sur, soit un texte en chantier, soit en rapport avec un texte déjà en vigueur. Elle mène des études et fait des inspections.

La section du contentieux connaît de toutes les affaires litigeuses soumises au Conseil d'Etat. Elle tranche d'autorité mais peut aussi concilier les parties.

Pour le premier Président, la saisine du Conseil d'Etat en matière de contentieux électoral a prouvé à suffisance, l'importance que le peuple congolais attache à la justice administrative notamment en matière électorale.

"Soulignons que parmi les affaires traitées par le Conseil d'Etat depuis son installation, nombreuses se rapportent au contentieux électoral. Les différentes épreuves auxquelles il a été buttées, notamment la gratuité de la procédure, la non prise en charge des magistrats et des greffiers, le recours en appel du contentieux de candidature des Gouverneurs et vice-gouverneurs, ont été abordées avec la manière, et assez modestement, nous pensons que les positions adoptées par le Conseil d'Etat, feront date".

L'Assemblée plénière du Conseil d'Etat est présidée par le Premier Président et comprend tous les magistrats de cette juridiction.

En gros, le Conseil d'Etat assure la mission de surveillance et d'inspection des juridictions inférieures de l'ordre administratif. La surveillance est exercée par le chef de juridiction lui-même, ou son délégué, sur les Cours administratives d'appel.

C'est à ce titre que le Premier Président du Conseil d'Etat ou son délégué, doit effectuer chaque année au moins une mission d'inspection aux sièges des Cours administratives d'appel.

Pour la petite histoire...

Placé au sommet des juridictions de l'ordre administratif, le Conseil d'Etat a son siège à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo et son ressort s'étend sur tout le territoire national.

Dans un discours axé sur le thème «Le Conseil d'Etat : Une institution du pouvoir judiciaire et une juridiction au sommet de l'ordre administratif congolais», le premier Président explique qu'en République Démocratique du Congo, la Constitution consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif. Il est coordonné et géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Et son fonctionnement repose tant sur les deux ordres de juridictions que sur la Cour constitutionnelle.

"D'abord, il y a lieu de souligner que par le passé, notre pays ne disposait pas de toutes les juridictions d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'en attendant l'installation des institutions juridictionnelles supérieures, la loi fondamentale du 19 mai 1960 confiait de manière transitoire des compétences juridictionnelles à quelques institutions judiciaires belges", déclare-t-il.

Et donc, avec la Constitution de la RDC du 1er août 1964, dite de Luluabourg, la Cour suprême de justice était l'unique juridiction supérieure du pays, et ne comportait que deux sections, à savoir : la section judiciaire et la section administrative.

C'est dans la Constitution de la République Démocratique du Congo du 24 juin 1967, mais précisément la modification intervenue en 1972, et même avec les textes qui sont intervenus jusqu'avant le 18 février 2006, qu'elle a comporté trois sections : la section judiciaire, la section administrative et la section de législation.