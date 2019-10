Congo-Kinshasa: Jaynet Kabila à la Défense, Remy Massamba à l'ECOFIN - L'Assemblée nationale met en place les bureaux des commissions permanentes

Au cours de la plénière de mercredi 30 octobre 2019, présidée par Jeanine Mabunda Lioko, les bureaux des commissions permanentes de cet organe délibérant ont été mis en place. Chaque membre du Bureau de l'Assemblée Nationale avait pris part aux travaux des commissions.

L'on sait déjà que la commission ECOFIN sera dirigée par Remy Massamba de CACH, celle de la défense et sécurité par Jaynet Kabila Kyungu, alors que Lucain Kasongo du PPRD va chapeauter durant cette législature la commission PAJ de la Chambre basse du parlement.

L'opposition parlementaire, elle, n'a pas connu ce mercredi 30 octobre, les animateurs de ses trois commissions permanentes. Pour cause, la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko, a annoncé le report au samedi 2 novembre des élections des membres des bureaux des commissions à pourvoir par l'opposition. Elle a expliqué ledit report par la poursuite des discussions par les opposants autour de l'épineuse question de la désignation des membres de leurs commissions, trois au total.

«Votre bureau tient à vous informer que nos collègues de l'opposition poursuivent encore les consultations en vue de finaliser les listes de leurs membres désignés aux différents postes leur revenant au sein des bureaux des commissions permanentes. Il a été signalé que si un consensus a été obtenu pour le poste du rapporteur adjoint, cela nécessite quelques consultations ultimes pour pouvoir clôturer de leur côté. Cela revient à dire que tous les travaux qui vont se dérouler tout à l'heure, seuls les postes revenant à la majorité parlementaire seront pour aujourd'hui pourvu. Ce processus se poursuivra avec l'opposition parlementaire le samedi 2 novembre 2019 », avait laissé entendre la speaker de l'Assemblée nationale, lors de sa communication devant l'assemblée plénière.

Tout compte fait, l'assemblée plénière avait procédé à l'examen et à l'adoption du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée de l'examen des dossiers des suppléants aux fins de validation des mandats. Bien avant la plénière, dans l'avant midi de mercredi 30 octobre 2019, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), conduite par Corneille Nangaa, a déposé à l'Assemblée nationale le rapport général du processus électoral. Ce rapport reprend toutes les activités de la CENI de 2011 à avril 2019 dont la cartographie électorale, l'enrôlement des électeurs et l'organisation des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, sénatoriales et des gouverneurs et vice-gouverneurs.