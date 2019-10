Ile Maurice: Dan Baboo - «Mo pa enn roder bout»

Il a fait sa première sortie avec l'Alliance Morisien lundi à la croisée de GlenPark. Hier, mercredi 30 octobre, lors d'un autre congrès, Dan Baboo n'a pas non plus manqué de fustiger son ex-leader, Xavier Duval. «Zot bizin guet zot dans laglas», a-t-il déclaré.

Si pour certains, Dan Baboo est perçu comme un «transfuge», ce dernier s'en défend. Il affirme s'être senti délaissé par son ancien leader, Xavier-Luc Duval, et vouloir aider l'Alliance Morisien à rester au pouvoir. «Malgré mo leker fermal.»

Contacté par l'express, Dan Baboo s'explique...

Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous?

Je suis là pour aider mon pays. Je veux continuer à faire de la politique et j'en avais déjà parlé à Xavier-Luc Duval. C'est dommage que Xavier n'ait pas été reconnaissant envers moi. Il n'a pas gardé sa loyauté envers moi, non plus. Mais je ne suis pas un transfuge. Mon mandat a pris fin avec lui, et il ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Il ne m'a pas reconnu à ma juste valeur, et, donc, je vais continuer à œuvrer pour le bien-être de mon pays.

Avez-vous compris la décision de votre ancien leader?

Non. Il a été malhonnête envers moi. Il m'a fait comprendre que c'est Na-vin (NdlR : Ramgoolam) qui a pris cette décision. Mais je n'ai aucun engagement envers lui. Mon leader, c'est Xavier et non Ramgoolam.

Et dire que j'ai été le numéro 2 du PMSD. Je n'ai eu aucune reconnaissance. Xavier m'a parlé d'un poste d'ambassadeur, mais cela ne m'intéresse pas. Quand il m'a demandé d'abandonner mon poste de ministre à l'époque, je l'ai fait. Je lui suis resté fidèle et loyal.

Vous avez donc décidé d'apporter votre soutien à l'Alliance Morisien. Pourquoi ce choix?

Effectivement. J'aime mon pays et je réponds présent pour lui avant tout. Et je ne suis pas à la recherche d'un ticket. Mo pa enn roder bout. Je veux continuer à travailler pour l'avancement de mon pays.

J'apprécie le travail effectué jusqu'à présent par Pravind Jugnauth. Il représente l'avenir du pays. Et comme il a fait du bon travail, je ne vois aucune raison pour ne pas lui donner un coup de main. Il faut faire progresser le pays et surtout œuvrer pour la continuité.