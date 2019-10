Congo-Kinshasa: « Il faut mettre en place un système de gestion des déchets » (Jean-Claude Emene)

La RDC doit se doter d'un système de gestion de déchets en plastique et le plus vite serait le mieux pour lutter contre l'insalubrité. Il s'agit d'une recommandation faite par Jean Claude Emene chargé des Missions de l'Agence Congolaise de l'Environnement au ministre de l'environnement et du développement durable.

D'après lui, « la gestion des déchets des plastique pose des sérieux problèmes. Mais nous pensons que de manière durable nous devons mettre en place un véritable système de gestion des déchets de manière générale. Parce qu'il n'y a pas que des déchets plastiques. Nous devons agir en amont, et pour agir en amont nous devons bien réfléchir sur les états généraux pour trouver des solutions idoines et cette solution passe par quoi. Il faut qu'on puisse mettre en place un système de gestion des déchets. On doit aller vers le recyclage, c'est comme ça que se passe ailleurs. »