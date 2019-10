Congo-Kinshasa: Le chef de l'hôpital Vijana tué par un policier

Depuis un certain temps, l'insécurité devient récurrente dans la capitale congolaise avec ces éléments des FARDC et de la police qui tuent des gens sans sommation. Ce qui risque de conduire à une situation explosive dans les jours à venir.

La série noire continue à Kinshasa avec des agents en armes à la gâchette facile. Hier mercredi 30 octobre, un policier a tué par balle le responsable de l'hôpital Vijana, situé sur l'avenue Bukama, dans la commune de Lingwala, rapporte Actualite.cd.

Les raisons de ce nouveau meurtre ne sont pas claires jusqu'ici. Mais la foule en colère a incendié une jeep de la police qui était sur le lieu. Mais le commissaire divisionnaire adjoint, Kasongo Sylvano a dit à ce média en ligne qu'un conflit foncier serait à la base de l'incident.

Voilà un cas regrettable, du moment où l'on sait que le mardi 29 octobre vers 20h00', le garde du corps d'un colonel des Forces armées de la République démocratique du Congo a tiré à bout portant sur un conducteur de taxi-moto répondant au nom de Mitterrand Kabididi. Selon Top Congo, cela s'est passé au croisement des avenues Kianza et Université, dans la commune de Ngaba. La victime a succombé sur-le-champ.

A en croire les témoins, le conducteur de la moto stationnait sur la chaussée. Ce garde du corps est descendu du véhicule pour lui demander de libérer le passage. Mais comme le conducteur de la moto n'a pas voulu obtempérer, le militaire est allé prendre son arme dans le véhicule et a tiré sur le malheureux. Son forfait accompli, il s'est enfui en laissant son supérieur et d'autres agents dans le véhicule. En colère, les autres conducteurs des taxis-motos ont bloqué momentanément la circulation, en brûlant des pneus sur la chaussée.

Le colonel qui était resté à bord du véhicule a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un véhicule de l'armée venu à son secours.

A ce sujet, le vice-président des associations nationales des initiateurs et propriétaires des taxi-motos du Congo, Alphonse Katende, a exprimé ses inquiétudes dans le même média en déclarant : « Ils sont très inquiets et très en colère, puisque le motocycliste est devenu comme un animal à abattre».

Voilà une insécurité récurrente qui se transporte de l'Est à l'Ouest, plus précisément dans la capitale congolaise, mais avec une autre manière d'opérer. Cela devient inquiétant quand on se souvient que le lundi 28 octobre, un autre motocycliste a été abattu par un policier sur l'avenue Kasa-Vubu, dans la commune de Kinshasa.

Selon les témoins, le conducteur du taxi-moto a emprunté dans le sens interdit l'avenue Kasa-Vubu depuis la réhabilitation de l'avenue Bokasa. Interpellé par le policier, il n'a pas obéi. Il s'en est suivi une altercation, et le conducteur de la moto-taxi aurait giflé le policier. Humilié, l'agent d'ordre a brandi son arme et tiré sur ce dernier qui est mort du coup.

Des lendemains sombres pour les Kinois

En voyant leur camarade abattu, les autres conducteurs de taxis-motos s'en sont pris aux policiers. Il y aurait eu deux agents de l'ordre blessés par les projectiles.

C'est ainsi qu'après le départ des policiers, les conducteurs de taxis-motos ont incendié un bus de transport en commun de la société étatique de transport Transco. Cela, du fait surtout de n'avoir pas trouvé le corps de leur camarade à la morgue de l'Hôpital général de référence de Kinshasa (ex-MamaYemo).

Le mardi 29 octobre, ils sont revenus à la charge en attaquant cette fois l'un de ces bus de transport en commun donnés aux particuliers à titre d'emprunt par le gouvernement. Se voyant en danger, tous les passagers sont descendus. Le bus resté vide, ces gens y ont carrément mis du feu pour exprimer leur courroux. Ce qui reste suspect pour l'incendie de deux véhicules, est que les jeeps des policiers passaient par là sans faire appel à un véhicule anti-incendie.

Exaspéré par tout cela, M. Alphonse Katende, vice-président des associations nationales des initiateurs et propriétaires des taxi-motos du Congo, a ainsi menacé : « Si les autorités ne sont pas en mesure de prendre des dispositions nécessaires avec des militaires qu'ils ont dotés d'armes, nous allons prendre nos responsabilités pour qu'on se sécurise ».

A propos de l'incident de Ngaba, on rapporte que M. Osée Kongolo, journaliste d'une chaîne privée de la place qui avait filmé la scène à Ngaba, dit recevoir des menaces. « Ils sont venus me chercher pour m'arracher les images, jusqu'à me poursuivre chez moi, a-t-il déclaré. Je n'ai pas passé la nuit chez moi. Je suis jusqu'à présent dans un endroit caché et je n'ai pas pu rentrer ».

Concernant l'insécurité entretenue par certains officiers, une femme est venue raconter à notre Rédaction que l'une de ses connaissances a accouché dans de mauvaises conditions à la maternité de Binza-Delvaux.

C'est ainsi que les responsables de cette maternité ont décidé de la transférer avec son nouveau-né à bord d'une ambulance dans un grand hôpital.

Au niveau de Kintambo-Magasin, l'ambulance a été coincée dans un embouteillage. Au même moment, le véhicule d'un général venait en sens inverse. D'où, le blocage.

Du coup, les gardes du corps du général sont descendus et se sont mis à tabasser le conducteur de l'ambulance, au motif que c'était un piège tendu à l'officier militaire. Après cela, le général et ses agents ont pris l'ambulance et ses occupants qu'ils ont amenés vers une destination inconnue. Jusque hier soir, leurs familles n'avaient toujours pas de leurs nouvelles.