Congo-Kinshasa: 15 proches de Joseph Kabila demandent à l'UE la levée des sanctions

En RDC, les sanctions infligées contre les quinze proches de Joseph Kabila ne sont pas encore levées. L'Union européenne (UE) et les États-Unis ne se sont pas encore prononcés sur cette question. Se sentant coincés, les 15 dignitaires congolais demandent à l'UE de lever « au plus vite l'ensemble des mesures restrictives qui sont prises à leur égard ».

Selon leurs avocats, ces sanctions sont non seulement illégales, mais aussi, elles constituent une ingérence manifeste dans les affaires intérieures du pays. Ils ajoutent qu'ils restent à la disposition des autorités congolaises pour toute audition ou pour tout renseignement complémentaire qu'elles souhaiteraient obtenir.

Le Cabinet d'avocats DALDEWOLF situé à Bruxelles, qui signe le communiqué, considère que ces sanctions ne sont plus d'actualité et n'ont plus de légitimité à supposer qu'elles en aient eu un jour, puisque les reproches formulés sont contestés.

Le président de la République, Félix Tshisekedi, a récemment appelé à une révision de ces sanctions et à une évaluation de leur pertinence, rappelle-t-on.

Cependant, les mouvements citoyens Lutte pour le Changement (LUCHA), UNIS et FILIMBI ainsi que l'Association Africaine des Droits de l'Homme (ASADHO) qui se sont opposé à cette levée demandent, notamment aux autorités congolaises d'engager des poursuites contre les personnalités sanctionnées pour leur implication dans les abus des droits de l'homme au pays.

L'UE avait adopté le 12 décembre 2016 et le 29 mai 2017 les sanctions 14 hautes personnalités congolaises pour « aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l'Homme ». Les sanctions ont été prolongées d'un an en décembre dernier.

Ces sanctions ciblent Gabriel Amisi (FARDC), Ilunga Kampete (FARDC), Ferdinand Ilunga Luyoyo (PNC), Célestin Kanyama (PNC), John Numbi (PNC, mais actuellement inspecteur général des FARDC), Roger Kibelisa (ANR), Delphin Kaimbi (DEMIAP), Evariste Boshab (ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité), Alex Kande Mupompa (ancien gouverneur du Kasaï Central), Jean-Claude Kazembe Musonda (ancien gouverneur du Haut-Katanga), Lambert Mende (ministre de la Communication et des Médias), Eric Ruhorimbere (FARDC), Ramazani Shadary (ancien ministre de l'Intérieur) et Kalev Mutond (ancien numéro 1 de l'ANR).

Hervé Ntumba