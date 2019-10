Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - « Pas de détournement des fonds a la direction provinciale de l'office des routes »

La précision a été faite, le samedi 26 octobre, par Claude Cimbombu Kabasela, président national de la délégation syndicale de l'Office des routes, lors d'un point de presse tenue à Goma. Ce, en réponse des interprétations qui ont suivi le mouvement de grève déclenchée par un groupe de travailleurs de cette entreprise publique à Goma.

Dépêché à Goma (Nord-Kivu) par la Direction générale pour la cause, Claude Cimbombu Kabasela qui est en même temps représentant du personnel au sein de l'Office des routes, a porté un éclairage sur un bon nombre de questions qui constituaient le leitmotiv du groupe de travailleurs grévistes.

À la question relative à un probable détournement des fonds, le président national de la délégation syndicale de l'Office des routes a précisé que le problème se situe au niveau du déblocage des fonds réservés aux travaux des routes pour la province du Nord-Kivu, dans le cadre des travaux de 100 jours annoncés par le chef de l'État congolais.

« Le Nord-Kivu n'a reçu qu'une petite somme de la moyenne de 50% »

« J'affirme que jusqu'à ce jour, l'Office des routes Nord-Kivu n'a jamais reçu les 100% des fonds devant être utilisés pour ces travaux. Au niveau de la Direction générale, nous avions reçu une moyenne de 50% de financement des travaux pour les travaux sur le plan national, alors qu'il y a 26 provinces au total qui devraient être servis. Donc, comprenez que le Nord-Kivu n'a reçu qu'une petite somme dans cette moyenne de 50% », a fixé Claude Cimbombu.

Il précise qu'« il n'y a pas une enquête qui a abouti à un détournement des fonds par le directeur provincial de l'Office des routes du Nord-Kivu, pendant que cette Direction provinciale n'a pas reçu les 100% qu'il fallait pour pallier aux problèmes des routes dans tous les 6 territoires de la province ». Avant d'appeler la presse à mener des enquêtes minutieuses, avant de procéder à de quelconques publications ou diffusions des informations qui prêtent confusion au sein de l'opinion publique. Car, avance-t-il, la diffusion de fausses informations conduit à un tapage et perturbe la paix sociale au sein d'une entreprise.

Nécessité d'un audit?

« Jusqu'à ce jour le détournement dont on attribue à la Direction du Nord-Kivu dont le siège est à Goma n'a jamais été prouvé. Il existe un service d'audit interne au sein de l'Office des routes et c'est ce service qui doit confirmer s'il y a un détournement, après des enquêtes. C'est de sa compétence. Il ne faut pas qu'il y ait vice de procédure. J'ai parlé avec les permanents syndicaux qui représentent les délégations syndicales et je vais rentrer à Kinshasa faire un rapport à la Direction générale qui analysera sur la nécessité d'un audit ou pas », a fait savoir Claude Cimbombu.

Toutefois, le chef de la Délégation syndicale de l'Office des routes a fait remarquer qu'il y aurait une mauvaise gestion des matériels de travail par le chef de centre qui contrôlait les magasins de cette entreprise à Goma.

« Selon le premier rapport que nous avons reçu, il y aurait des moteurs qui se sont retrouvés chez des privés, on ne sait comment, et d'autres matériels qui quittaient les magasins de Goma sans documents de sortie. Cette situation avait conduit même à la mise à pied du chef de centre de Goma. Nous en appelons à la responsabilité des uns et des autres pour que cela ne se répète plus », conclut-il.

Après cet échange avec la presse, Claude Cimbombu s'est entretenu avec les travailleurs qui lui ont confirmé qu'à ce jour, le travail se déroule à la normale au sein de la Direction Nord-Kivu. Ce travail devra se poursuivre avec la réalisation des travaux pour l'intérêt de la population.