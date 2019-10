Congo-Kinshasa: Gratuité de l'enseignement de base - Une question de nerfs et de biceps

La Constitution de la RDC consacre la gratuité et le caractère obligatoire de l'enseignement primaire. La promulgation de la Loi fondamentale en 2006 n'a jamais été suivie d'effets dans le sens voulu par le législateur dans le domaine éducatif. Toutes les campagnes électorales s'appuient sur cet arriéré social, qui est toujours resté une promesse à échéance illimitée même après la proclamation du vainqueur.

Des audaces timides et sporadiques ont été enregistrées au cours de certaines mandatures. En dépit des capacités dont il a fait preuve et de la crédibilité qui en a découlé, Maker Mwangu Fwamba alors Ministre de l'EPSP n'a pas pu rendre effective la gratuité de l'enseignement de base à partir de la rentrée des classes de 2010. Sous Augustin Matata Ponyo Mapon comme Premier Ministre, l'opinion a été mise au courant d'autres tentatives sans résultats notables.

Fruit de l'alternance tant désirée, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a affiché sa volonté et sa détermination à décharger les parents d'écoliers du lourd fardeau du paiement de la motivation des enseignants dès sa toute première année d'exercice. Déjà, les premiers signaux ont montré les limites de son opiniâtreté. La multiplicité et la radicalisation des mouvements de grève dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire sont en passe de vouer à l'échec la décision du Chef de l'Etat.

Le blocage du processus de la gratuité de l'enseignement est ailleurs

La répétition des ratés malgré le changement de figures aux commandes montre en suffisance que le blocage dans l'application du prescrit constitutionnel relatif à la gratuité de l'enseignement est à rechercher ailleurs que dans les institutions de la République. Toute observation faite, il est clair qu'il s'est développé dans la société des puissances occultes qui ont fini par prendre en otage le système éducatif congolais. Les mauvaises habitudes ont ainsi engendré une seconde nature qui ne pourrait être extirpée sans sacrifice.

Loin de négliger les autres considérations pertinentes, il faut reconnaître que le fond du problème est une affaire d'argent, de gros sous. Il ne sert à rien de tourner autour du pot au sujet d'une évidence indéniable. Avec l'abandon par l'Etat de ses responsabilités aux parents dans la prise en charge de l'enseignement, les écoles sont devenues progressivement des entreprises financières énormément rentables pour des personnalités aussi bien morales que physiques dissimulées dans la masse populaire.

Au nombre de ceux qui saignent les poches des parents d'élèves se trouvent largement en tête les confessions religieuses, liées à l'Etat congolais par une Convention qui leur confère le statut de gestionnaires. Voilà pourquoi on parle d'écoles conventionnées catholiques (ECC), protestantes (ECP), islamique (ECI)... à côté des écoles officielles et de celles dites privées agrées. Un diocèse qu'il n'est pas nécessaire de citer gère 10% des frais prélevés sur chaque élève ou écolier de son ressort par le truchement du bureau de la coordination des écoles conventionnées catholiques, outre l'obligation faite aux directeurs et préfets de se procurer tout document administratif ou didactique au même bureau. Un simple calcul estimatif tenant compte de la moyenne payée par apprenant et de la somme des effectifs scolaires dans la juridiction éducationnelle suffit à procurer une idée sur la taille du montant auquel l'autorité ecclésiastique ne peut pas renoncer, quoi qu'il advienne. Il s'agit des millions ou milliards, selon l'unité monétaire considérée.

A un autre niveau, on trouve les congrégations qui, pour la plupart, développent un charisme dans le sens de la promotion de l'éducation et de l'enseignement. Ce charisme n'a rien de désintéressé. En effet, toute école congréganiste a le devoir de verser périodiquement une redevance à la structure religieuse qui en est l'autorité promotrice et qui, dans les faits, exerce dans son secteur particulier une souveraineté concurrente à celle du coordinateur. En outre, les écoles sont devenues des commerces d'objets à usage scolaire imposés aux inscrits à des prix exorbitants, ce qui génère de gros bénéfices pour la communauté religieuse initiatrice.

Pour mieux contrôler son entreprise, la congrégation prend toujours soin d'y placer un chef sous ses ordres. Les directeurs et les préfets dans les écoles congréganistes sont bien souvent des prêtres, des Frères ou des Sœurs. Ceux-ci, après avoir dégagé la part revenant à leur hiérarchie, s'érigent en potentats intraitables pour faire main-basse sur le reste. C'est ainsi qu'on les voit se tailler une très large marge d'insolvabilité (effectifs supposés non financièrement utiles) et gérer dans une opacité totale, seuls ou avec un club d'associés, les frais de fonctionnement, d'intervention ponctuelle, de construction... jusqu'à éroder la fraction allouée à la prime des enseignants mis sous un régime de terreur indescriptible. Voilà pour cette autre catégorie une source d'enrichissement individuel difficile à abandonner.

Enfin, les enseignants debout peuvent se contenter des miettes qui, pourtant, sont préférées au salaire octroyé par l'Etat car apparemment plus consistantes, du moins dans les villes et les grands centres, si l'on fait fi des humiliations multiformes qui entourent cet avantage apparent. Or, c'est le monde urbain qui donne le ton aux milieux ruraux et peut donc définir le climat social susceptible de se généraliser à travers le pays. Ces professionnels de la craie n'attendent leur secours, chaque fois que les circonstances de la vie l'imposent, que de la caisse de leur école. Ainsi les mouvements de grève dans ce secteur ne peuvent-ils durer tant que la présence du vulnérable enseignant en classe est l'unique appât sûr pour faire venir ce sans quoi il croit ne pas pouvoir survivre : l'argent du pauvre parent.

Les professionnels de la craie unanimes, l'autorité publique en embuscade

Pour une fois, les parties souvent en conflit sur le partage de l'argent apporté par les parents sont unies par la similarité dans la divergence des intérêts au sujet de la suppression des frais de scolarité. Bien que cette gratuité concerne uniquement l'école primaire, l'enseignement reste un corps indivisible, avec des syndicats qui ne font pas de distinction entre agents selon les degrés surtout qu'ils militent pour une cause commune à tous. C'est pourquoi les enseignants tant du primaire que du secondaire sont solidaires et vont en grève ensemble.

Ni le gestionnaire ni le promoteur moins encore le chef d'établissement ne trouve aucun intérêt à ramener les enseignants en classe dès lors que cela n'aurait pas pour conséquence l'alimentation de la caisse sous leur pouvoir. Les grévistes non plus ne sont pas pressés de regagner leurs postes d'attache tant qu'ils n'y gagnent rien de supplémentaire à ce qu'ils ont déjà acquis de l'Etat et qui ne peut être perdu de suite d'une manifestation d'un malaise dans les limites du droit.

Tout cela prouve combien l'Autorité publique est en très mauvaise posture, nonobstant sa volonté exprimée, pour faire appliquer la disposition constitutionnelle relative à la gratuité de l'enseignement de base. Il ne lui reste qu'à trouver une voie concertée avec les partenaires sociaux pour sauver l'année d'un éventuel verdict sévère de l'UNESCO (déclaration d'année blanche, par exemple) qui ferait tache d'huile dans la gouvernance de Félix, plus même que la poursuite de la prise en charge de l'éducation des citoyens par leurs familles respectives.