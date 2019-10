Madagascar: HCDDED à Mahajanga - Des centaines de doléances reçues

Le président du HCDDED, Pierre Lenoble Narivony, a expliqué le rôle et la mission de cet organe constitutionnel.

Journées très chargées pour le HCCDDE, avant-hier et hier à Mahajanga. Ce fut une occasion pour cet organe constitutionnel de parler du rôle et des attributions du HCDDE.

Une forte délégation placée sous la houlette de son président national Pierre Lenoble Narivony est descendue dans la cité des Fleurs pour écouter les desiderata des majungais. Pour la journée du mardi, le président national a donné un bref aperçu de cet organe constitutionnel. Par la suite, l'on a procédé au vernissage. En outre, les gens ont commencé à déposer leurs doléances. Rien que pour ces deux journées, l'on a enregistré plus des centaines de doléances. Elles ont porté dans la plupart des cas sur le litige foncier.

Plaintes. Toujours à propos de doléances, régulièrement depuis son installation à Soanierana, le HCDDED reçoit des plaintes et autres requêtes émanant d'individus ou d'entités constatant le non respect des principes démocratiques, et des règles de droit par une Institution ou entité publique ou privée. A cet effet, un « registre plaintes et d'auto-saisine est ouvert au siège par le rapporteur général en collaboration avec le Secrétariat exécutif.

Manque de matériel. L'après-midi a été marqué par une visite à l'hôpital Be Androva. Le personnel médical de faire savoir que son problème relève du manque de matériel notamment pour la radio numérique, tout en soulignant au passage que l'hôpital a besoin d'un extracteur d'oxygène. L'équipe du HCDDE a procédé également à la visite de la banque de sang et du service d'urgences et de soins intensifs.

Constater de visu. Pour le jour suivant, des représentants de cet organe se sont rendus à la prison de ladite localité, et ce, pour constater de visu les conditions de vie des condamnés et prévenus. Ces derniers ont émis d'ailleurs leur souhait pour plus de célérité quant à leur procès, et plus précisément le verdict qui en découle. Probablement pour être fixé sur leur sort.