Madagascar: Imerinafovoany - Réhabilitation d'une EPP

Hier, des étudiants malgaches en partenariat avec Vivo Energy Madagascar ont réhabilité l'école primaire publique d'Imerinafovoany.

Pour cette action, ces deux entités ont peint les murs, ont remplacé les portes et fenêtres, et enfin ont procédé à la rénovation du sol. L'objectif de ce projet est l'amélioration de l'environnement scolaire des 300 enfants âgés de 3 à 13 ans de l'école. A rappeler qu'ils proviennent pour la majorité de familles défavorisées.

En faveur de l'éducation. Personne n'est sans savoir que les infrastructures de certains établissements scolaires publiques malgaches sont dans des états déplorables. Or, l'éducation n'est-elle pas la base de tout développement d'un pays ? C'est pour cette raison que le groupe Vonjy de l'INSCAE (groupe d'étudiants) et le distributeur de lubrifiants et de carburants se sont associés pour venir en aide à l'EPP d'Imerinafovoany.

Selon le Communication Manager de Vivo Energy, Johanne Rahamefy : « l'éducation est une responsabilité collective, par ce geste, nous concrétisons la volonté d'œuvrer l'épanouissement et au développement de nos enfants. L'école est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel nos enfants doivent se sentir bien, et nous sommes heureux d'avoir pu apporter notre contribution à ce projet ».