Madagascar: Vitogaz - Renforce l'accès au gaz à travers sa campagne Kit Fatapera

Vitogaz se déploie même dans les endroits reculés

Depuis 2016, suivant sa stratégie de développement de l'utilisation du gaz pour les foyers malgaches, VITOGAZ mène des promotions sur son kit Fatapera, avec une réduction tarifaire conséquente sur l'ensemble de cuisson.

Pour la version 2019, cette promotion a pour objectif d'intensifier l'offre pour une transition des ménages à faible pouvoir d'achat vers une énergie de substitution du charbon de bois qu'est le gaz, énergie propre, compétitive et facile d'utilisation pour cuisiner.

Réduction tarifaire. Depuis le mois de juillet, des promotions et des animations tournantes ont été organisées dans plusieurs points de vente de proximité dans la capitale et dans les grandes villes de province. Les consommateurs bénéficient à la fois d'une réduction tarifaire sur le kit complet tout en ayant la possibilité de gagner des cadeaux lors de leur achat. Depuis le début de l'opération VITOGAZ Tour 2019, une cinquantaine d'animations ont été ainsi réalisées dans une vingtaine de villes telles que : Foulpointe, Mandritsara, Ihosy, Mananjary, Maevatanana, Marovoay, Tsiroanomandidy, Ambositra, Mananjary et bien sûr les grandes villes incontournables comme Antananarivo, Mahajanga, Toamasina ou Antsirabe. Cette année a été aussi marquée par la participation de la société Vitogaz à plusieurs foires et évènements locaux, toujours dans l'objectif de mieux se rapprocher de la population : la Foire Internationale de l'Economie Rurale (FIER MADA) à Antananarivo, le Festival Sobahya à Mahajanga, la Foire économique de la Sava, Diana et Mananjary. En plus de la mise en avant du kit Fatapera, ces évènements et animations sont aussi l'occasion d'accentuer ses efforts dans l'éducation de la population, et de renforcer la sensibilisation sur tout ce qui concerne le gaz (sécurité, environnement, santé, méfaits de l'utilisation du charbon de bois, démonstration pratique de l'utilisation facile du fatapera gaz... ).

Intérêt. Vitogaz Tour continuera surtout le mois de novembre. Sur le terrain, les consommateurs accueillent avec beaucoup d'intérêts cette offre car de plus en plus de foyers sont séduits par le basculement vers l'utilisation d'une énergie propre. En effet, face aux hausses répétées du prix du charbon sur le marché et la raréfaction du bois à cause de la déforestation, le gaz se présente comme une alternative de choix en termes d'énergie. Selon ces adeptes du gaz, ils ont choisi cette solution, car les avantages du gaz butane sont nombreux : « Le gaz est plus compétitif que le charbon tout en offrant la sécurité, la propreté, la rapidité de cuisson, et la préservation de la santé », déclare un consommateur. En outre, conjuguant toujours cette volonté d'aller plus loin et de répondre aux besoins de la majorité de la population, la société Vitogaz se prépare au déploiement à Antananarivo de son offre innovante de vente de gaz au détail en stations-services, suite aux succès du test déjà mené en 2019 à Mahajanga.

Filiale du groupe industriel Rubis, Vitogaz Madagascar assure la fourniture de gaz butane tant en bouteilles qu'en citernes aux particuliers et aux industriels. Le gaz GPL se profile aujourd'hui comme une source d'énergie écologique et fiable. La volonté de promouvoir le gaz butane comme source d'énergie prépondérante dans les ménages et les industries répond au souci de lutter contre la déforestation et de soutenir la politique environnementale de Madagascar.