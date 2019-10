Madagascar: Football - Fosa Juniors rejoint Berkane

L'équipe de Fosa Juniors FC a quitté le pays hier midi pour le match retour qui l'opposera à la Renaissance Sportive de Berkane, dans le cadre des 16es bis de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).

La délégation composée de 22 personnes aurait dû passer trois vols pour y arriver à Berkane. D'abord, elle passait par Marseille et dormait dans le Sud de la France la nuit. Cet après-midi, Titi Rasoanaivo et ses joueurs devraient être à Casablanca et prendre le dernier vol pour la direction d'Oujda. Ce n'est pas fini, il en faut encore trois-quart d'heure en bus pour atteindre la destination finale.

Déjà au courant de ce déplacement fatiguant, c'était la raison pour laquelle ils ont quitté le pays quatre jours avant le match. Rappelons que la rencontre aura lieu le dimanche à 19h, heure locale, soit à 21h heure malgache. On ne change pas l'équipe qui gagne. Titi Rasoanaivo garde les mêmes joueurs au match retour. Après la victoire de deux buts à zéro lors du match retour, Baggio et Fosa Juniors se trouvent en ballotage favorable dans la course à la qualification pour la phase de poule.

Ainsi qu'une grande nouvelle s'annonce bien pour eux puisque Nicolas Dupuis a mis les noms de Jean Yves, Théodin et Baggio dans la liste des joueurs locaux présélectionnés pour constituer les Barea au match de la qualification de la CAN 2021, qui opposera Madagascar à L'Ethiopie ce mois de novembre.