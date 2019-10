Madagascar: Rugby Spirit Festival - Les huit jeunes rugbymen de retour au pays

Les jeunes pensionnaires de Rugby Academy du Sud ont profité de faire un show en présentant une démonstration de danse Tsapiky à tous les participants du Rugby Spirit Festival lors de la demi-finale Angleterre- Nouvelle Zélande au Stade Yokohama.

Ils sont de retour au pays après un séjour de cinq jours au Japon dans le cadre du Rugby Spirit Festival organisé par la Société Générale et Child FundPassit Back. Les Angeline, Jean-Edmet, Lina, Perinné Brichelle, Moustapha, Mélanie, Hovah Lina et Giraldo coachés par Marcelia ont vécu de l'intérieur, la Coupe du monde de rugby au Japon. Ils ont assisté samedi à la demi-finale opposant les All Blacks et les XV de la Rose au Stade d'Yokohama. « C'est comme un rêve de voir en direct les grandes équipes du rugby mondial.

On a pu prendre des photos avec les légendes de cette discipline, ne citer que l'Anglais Jonny Wilkinson. C'est une découverte et cela va être gravé à jamais dans ma mémoire », se réjouit Périné Zafitinahy, pensionnaire de l'Academy de rugby de Terres en Mêlées. Ils ont été choisis par leur ancienneté de la pratique du rugby, leur engagement et leur sens du relationnel. Dès le premier jour de leur voyage au Japon, les jeunes malgaches ont été immergés au cœur de la culture japonaise. Invités au collège Nakaodai, ils ont pu s'initier, aux côtés des sept autres équipes (venant de Chine, Corée du Sud, d'Inde, de Hong-Kong, d'Australie, de Taiwan et du Vietnam) et de jeunes japonais, à la calligraphie ainsi qu'au kendo.

La cohésion entre les jeunes lors du tournoi de rugby flag, encadré et coaché par les ambassadeurs de la RWC 2019 que sont Jonny Wilkinson, Conrad Smith, Thierry Dusautoir, AyumuGoromaru, VhabizBharucha et surtout Marcelia. Quel accomplissement de voir Marcelia évoluer aux côtés des légendes du rugby et apprendre à leurs côtés. Les jeunes ont profité de faire un show en présentant une démonstration de danse Tsapiky à tous les participants du Rugby Spirit Festival lors de la demi-finale Angleterre- Nouvelle Zélande. « Nous tenons à remercier la Fondation Société Générale, Tozzi Green, Mane, Mikea Lodge, Malagasy Rugby, Société Générale Madagasikara ainsi que le Ministère de la Jeunesse et des Sports de Madagascar pour leur soutien », a souligné Julia Gony, présidente de Terres en Mêlées.