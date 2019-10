Soudan: Madani - Coopération économique et commerciales avec l'Éthiopie

Khartoum — Le ministre de l'Industrie et du Commerce et ministre par intérim des Finances et de la Planification économique, Madani Abbas Madani a souligné le vif intérêt de son ministère à l'égard du développement des relations économiques et commerciales avec l'Ethiopie pour le bénéfice mutuel de leurs deux économies.

Le ministre a affirmé l'existence de diverses opportunités de coopération commerciale et économique entre les deux pays, indiquant le désir des dirigeants des deux pays de développer ces relations dans la mesure du possible, en particulier après la visite fructueuse du Premier ministre Abdullah Hamdok en Éthiopie et sa rencontre avec le Premier ministre éthiopien Abe Ahmed.

"Cette réunion est un prolongement de ces visites et de la communication entre l'Ethiopie et le Soudan", a déclaré Madani à la suite de sa rencontre mercredi, au ministère avec le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Rashidi, soulignant l'activation des comités ministériels conjoints entre les deux pays et la levée des obstacles qu'entravent le développement de ces relations, qu'il a qualifiées de fortes.

Madani a ajouté: "Nous voulons que les relations économiques et commerciales entre le Soudan et l'Ethiopie soient aussi fortes que les relations politiques pour soutenir les économies des deux pays".

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Rashidi, a qualifié la rencontre avec son homologue de fructueuse et affirmant le développement des relations entre les deux pays ainsi que la mise en œuvre des accords signés lors de la visite du Premier ministre soudanais Abdullah Hamdok en Ethiopie.

Il a révélé que les entretiens avec le Premier ministre éthiopien Abi Ahmed ont donné le feu vert au lancement des relations à horizon maximal dans tous les domaines, en particulier les domaines économique, commercial et douanier, en plus de l'activation de tous les accords commerciaux.

Rashidi a réaffirmé que la réunion avait négocié la manière de mettre en œuvre l'accord de l'aviation civile et la manier de résoudre les problèmes de coopération auxquels il était confronté.

"Nous avons convenu de convoquer un Comité ministériel mixte chargé d'examiner les accords signés dans les domaines du commerce frontalier et des douanes au long de la frontière entre les deux pays", a-t-il ajouté, rappelant le désir et l'intérêt du Premier ministre éthiopien Abe Ahmed de se développer de relations avec le Soudan dans tous les domaines.